Еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19 появится в Барнауле

Третий мобильный комплекс для вакцинации против коронавируса появится в Барнауле в субботу, 6 февраля. Он будет припаркован на площади Сахарова, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Министерства здравоохранения Жанна Вахлова.

Напомним, что в столице Алтайского края на текущий момент действуют два мобильных комплекса. Они располагаются возле торговых центров Galaxy и "Пионер" и работают с 10 до 16 часов без выходных. По данным краевого Минздрава, ежедневно в них прививают до 70 человек.

"По результатам вакцинации в комплексах мы увидели, что жителям удобна эта форма, поэтому было принято решение с 6 февраля поставить третий мобильный комплекс. Он разместится на площади Сахарова", – сказала Жанна Вахлова, подчеркнув, что в этой работе также задействуют 25 ФАПов, чтобы каждый житель региона мог поставить прививку независимо от места жительства.

В отличие от комплексов у торговых центров, площадка на Сахарова будет работать только по выходным. Желающим поставить прививку при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

По данным на 4 февраля, от коронавируса привились уже 15 388 жителей Алтайского края. Из них первую дозу вакцины получили 13 429 человек, а 1959 уже закончили курс вакцинации.