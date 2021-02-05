Еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19 появится в Барнауле

Третий мобильный комплекс для вакцинации против коронавируса появится в Барнауле в субботу, 6 февраля. Он будет припаркован на площади Сахарова, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Министерства здравоохранения Жанна Вахлова.
Напомним, что в столице Алтайского края на текущий момент действуют два мобильных комплекса. Они располагаются возле торговых центров Galaxy и "Пионер" и работают с 10 до 16 часов без выходных. По данным краевого Минздрава, ежедневно в них прививают до 70 человек.
"По результатам вакцинации в комплексах мы увидели, что жителям удобна эта форма, поэтому было принято решение с 6 февраля поставить третий мобильный комплекс. Он разместится на площади Сахарова", – сказала Жанна Вахлова, подчеркнув, что в этой работе также задействуют 25 ФАПов, чтобы каждый житель региона мог поставить прививку независимо от места жительства.
В отличие от комплексов у торговых центров, площадка на Сахарова будет работать только по выходным. Желающим поставить прививку при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
По данным на 4 февраля, от коронавируса привились уже 15 388 жителей Алтайского края. Из них первую дозу вакцины получили 13 429 человек, а 1959 уже закончили курс вакцинации.
Комментарии
хватит колоть центровых, когда в других районах будет мобильный пункт?
Так и не понял, перед тем, как вколоть вакцину, устанавливают, не заражен ли уже человек? Есть ли уже антитела? Или, как ходят слухи, просто берут подписку, что в случае летального исхода, он сам виноват?
просто беглый осмотр + измерение t
А в случае летального исхода? Или тяжелого заболевания? Сам виноват?
конечно сам - насильно не тянули колоться же
5.02.2021 15:21
гость
Так и не понял, перед тем, как вколоть вакцину, устанавливают, не заражен ли уже человек? Есть ли уже антитела? Или, как ходят слухи, просто берут подписку, что в случае летального исхода, он сам виноват?
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Ничего страшного, если вакцину вколят зараженному человеку или человеку с антителами. Другое дело, что вакцина дороже и ценнее, чем анализ на антитела. Поэтому так можно отсеивать тех, кто не нуждается в вакцине, чтобы не переводить на него препарат.
5.02.2021 15:32
гость
А в случае летального исхода? Или тяжелого заболевания? Сам виноват?
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А если заболеешь с летальным исходом, кто виноват? От вакцины Спутник V пока никто не умер. От вируса же мрут.
Так вам и скажут что от вакцины кто то умер.ага.
Так вам и скажут что от вакцины кто то умер.ага.
5.02.2021 15:21
гость
Боже, где вы берете эти слухи? Что за бред? Такое писали про пфайзеровскую вакцину, а не про спутник! Если вы болели, то не прививайтесь. Если хотите - сдайте платно тест на антитела. Не хотите - не прививайтесь вообще. И продолжайте бояться летального исхода. От ковида.
5.02.2021 16:00
- гость -
Так вам и скажут что от вакцины кто то умер.ага.
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Да если бы хоть кто-то умер, уже растрезвонили бы по всем соц.сетям и везде.
Слава Попову!
5.02.2021 15:52
- гость -
От вакцины Спутник V пока никто не умер. От вируса же мрут.
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Скажут, умер не от вакцины, а от вируса. Все дела.
Анекдот:
В морге после вскрытия трупа ассистент спрашивает патологанатома:
- Какую причину смерти указывать в заключении?
- Пиши - коронавирус.
- Но у него же шесть ножевых и два огнестрельных!
- Пиши - коронавирус при наличии сопутствующих заболеваний!
Знакомые (муж и жена) поставили прививки от ковида. Муж рассказывал, что долго уговаривал жену, очень боялась прививаться. Когда ей поставили и никаких отрицательных последствий не наступило, вообще никаких!!, очень была рада. После выходных идут ставить вторую прививку.
5.02.2021 16:29
- гость -
Твой приятель правильный мужик. Сначала на жене испытал. Тысячелетний опыт. Доисторические парни тоже пропускали в пещеру первой женщину. Если тигр там какой притаился, али кто ещё... Бабу вперёд!
От какой больницы или поликлиники эти мобильные пункты???????????На гос услугах записи на вакцину нет