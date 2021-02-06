Доктор Мясников назвал опасность замены сахара фруктозой

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заменять сахар фруктозой, употребляя ее отдельно – опасно для здоровья. По его словам, она приносит пользу только в ягодах и фруктах.

Согласно его словам в эфире на телеканале Россия 1, в США ученые советовали гражданам заменить сахар фруктозой. Специалист заметил, что вместе с ростом употребления фруктозы среди американского населения вырос уровень ожирения и диабета.

"Дело в том, что во фруктах фруктоза идет вместе с клетчаткой, выступающей своеобразным "дозатором". Когда такого ограничителя в виде клетчатки нет, то фруктоза усваивается организмом в более концентрированных дозах, приводя к повышению уровня сахаров в крови, и в конечном счете – к болезням", – рассказал Мясников.

Напомним, что ранее ученые из Университета Огайо, США, доказали, что лишние килограммы способны продлить жизнь. Однако лишний вес нужно набирать не резко, а постепенно.