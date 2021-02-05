Ученые дали совет, как нужно толстеть, чтобы прожить дольше

Ученые из Университета Огайо, США, доказали, что лишние килограммы способны продлить жизнь. Однако лишний вес нужно набирать не резко, а постепенно.

Как пишет "МедикФорум", специалисты сравнили результаты долголетия среди людей с неизменным индексом массы тела в течение жизни и теми, кто плавно прибавлял массу, и выяснили, что последние жили дольше остальных.

При этом специалисты подчеркивают, что те, кто вступил во взрослую жизнь с лишним весом, а после продолжил его резко набирать, умирали раньше. Однако если прибавка начинается с нормального веса в молодости, то несколько лишних килограмм на протяжении всей оставшейся жизни и появление избыточного веса не только не опасно, но и положительно влияет в контексте долголетия.