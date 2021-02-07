Вирусологи спрогнозировали сроки отмены масочного режима в России

Масочный режим в России могут отменить уже в конце весны. Как считают вирусологи, вскоре необходимость в таких средствах защиты попросту отпадет, сообщает РБК.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметила, что для такого решения нужно соблюдать ряд условий, в том числе вакцинацию и наличие достаточной иммунной прослойки среди населения. По ее словам, в конце весны прошлого года заболеваемость пошла на спад, а летом все было относительно спокойно, поэтому в этом году, "может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться".

При этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что россияне смогут отказаться от ношения масок и перчаток уже в апреле-мае "за отсутствием необходимости".

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, отметил, что если текущая динамика заболеваемости коронавирусом сохранится, то уже летом все ограничительные меры могут быть сняты.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что необходимость в масочном режиме отпадет при наличии иммунитета к коронавирусу у 60-70% населения каждого региона.