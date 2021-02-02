Потребность в использовании медицинских масок может исчезнуть ближе к концу весны, заявил доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, необходимость в масочном режиме пропадет при наличии иммунитета к коронавирусу у 60-70% населения каждого региона.

Как рассказал Жемчугов на радио Sputnik, в иммунную группу входят как привитые граждане, так и переболевшие COVID-19. Ближе всего к показателю иммунизации на данный момент подошла Москва.

Ранее иммунолог отмечал, что вирусу становится труднее найти новых "жертв", поскольку в стране остается все меньше не заразившихся и не вакцинированных людей.

Как ранее сообщил amic.ru, главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала о том, что в первые дни после вакцинации от коронавируса люди могут испытывать тревожные симптомы.