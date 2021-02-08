До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 8 февраля

Нетипично теплый день со снегом и сильным ветром установится в Алтайском крае в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от 0 до +5 градусов (до +10°С – по югу). Ожидается снег, мокрый снег, метель и сильная гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, по западу порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров в среднем покажут от +1 до +3 градусов. Во второй половине дня будет снег, в том числе мокрый. Скорость ветра – до 11 м/с.