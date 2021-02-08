Доктор Мясников назвал идеальный продукт питания

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.

Эксперт отметил, что это семейство двудольных растений богато клетчаткой, которая снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также содержит растительный белок, необходимый гипертоникам. Кроме того, бобовые – низкокалорийный продукт, в котором содержатся витамины группы В, а также селен и калий.

"Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Но ничего, кроме метеоризма. Но даже этот маленький минус можно устранить, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли", – заключил Мясников.

Ранее Александр Мясников посоветовал убрать из домашней аптечки препараты для снижения давления. По его словам, самостоятельное применение подобных лекарств запрещено и нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.