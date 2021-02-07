В торговых центрах Барнаула провели акцию против экстремизма

Депутаты молодежного парламента Барнаула совместно с городским комитетом по молодежи провели в торговых центрах акцию "Мы против экстремизма", сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В рамках мероприятия участники раздавали информационные листовки в торговых центрах "Галактика", "Европа" и "Пионер". Там раздали 1,8 тысячи листовок "Как понять, что материал экстремистский?".

Всего же за два дня барнаульцам вручили 3,6 тысячи соответствующих материалов.

Напомним, что терроризм и экстремизм – это разные понятия. Как их отличить, читайте в материале amic.ru.