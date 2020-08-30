Экстремизм и терроризм: чем они отличаются и какое наказание грозит

Трудно найти человека, который бы ни разу не сталкивался с понятиями “экстремизм” и “терроризм”. За преступления, связанные с этими деяниями, возбуждают головные дела и люди получают большие сроки, в том числе и в Алтайском крае и в Барнауле. Но до сих пор многие не понимают, чем отличается терроризм от экстремизма и какое наказание грозит за эти преступления. В теме разбирался amic.ru.
Понятие "терроризм" происходит от латинского "terror" — страх, ужас. Это идеология насилия. То есть сознательное использование насилия, причем с ориентацией на зрелищный, устрашающий эффект со стороны какой-либо группы или лица для достижения определенных целей.
Ключевой элемент терроризма – это страх, который террористы насаждают в обществе своими действиями.
Понятие "экстремизм" происходит от латинского "крайний", поэтому его интерпретируют как приверженность лиц или групп к крайним (радикальным) взглядам и мерам, которые касаются общественной и политической жизни.
К проявлениям экстремизма относят: — насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, — публичное оправдание террористических действий, — возбуждение розни социального, расового, национального или религиозного характера и другая деятельность, которая угрожает безопасности общества, а также нарушает права и свободы многих граждан, имея под собой для этого четкое идеологическое основание. (Полный список можно посмотреть в в ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html)
Важно понимать, что экстремист – это идейный преступник, который испытывает (и пропагандирует) вражду и ненависть не просто к какому-то конкретному человеку как к личности, а как к представителю определённой национальной, религиозной, социальной группы, или как к носителю определенных политических и идеологических взглядов и убеждений.
Такие преступления вносят раздор между национальными, религиозными и социальными группами населения в стране. Поэтому они и признаны особо опасными.
"Экстремизм" и "терроризм", конечно, взаимосвязаны, но говорить, что это одно и то же, все же не правильно. Терроризм — это один из видов проявления экстремизма посредством насилия или угрозой насилия, чтобы воздействовать на государство и общество.
Экстремизм более широкое понятие: помимо терроризма он включает в себя и такую деятельность, которая не требует человеческих жертв, но все равно направлена на нарушение прав и свобод граждан по идеологическим причинам. Поэтому в уголовном кодексе Российской Федерации преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, относят к разным видам:
Деятельность экстремистского характера считается преступлением, направленным против государственной власти;
Деятельность террористического характера — преступлением против общественной безопасности, а также преступлением против мира и безопасности человечества. Преступления террористического характера относятся к категории особо тяжких. И наказание за них вплоть до пожизненного.
Борьба с экстремизмом в России регулируется Федеральным законом РФ “О противодействии экстремистской деятельности” от 25.07.2002 и ведется в двух направлениях:
- Проведение профилактических мер, предупреждающих экстремистскую деятельность;
- Выявление, предупреждение и пресечение экстремизма, исходящего от физических и юридических лиц. То есть, когда в социальных сетях вы собираетесь лайкнуть или перепостить смешную картинку или чье-то высказывание, задумайтесь: а не заденет ли оно чьи-то религиозные или национальные чувства.
Другими словами, среди населения проводят воспитательные, пропагандистские мероприятия, направленные против экстремизма и всех его проявлений. Если же правоохранительные органы решат, что были совершены экстремистские действия, то за это грозит наказание.
Борьба с терроризмом ведется в соответствии с федеральным законом РФ “О противодействии терроризму” от 06.03.2006 (https://rg.ru/2006/03/10/borba-terrorizm.html).
Преступления в этой сфере считаются более тяжкими, а потому при борьбе с терроризмом государство может использовать Вооруженные Силы РФ. Для пресечения террористического акта проводится контртеррористическая операция. И в этом случае, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей, могут ввести специальный ограничительный правовой режим. Сама контртеррористическая операция реализуется силами ФСБ и её специальными группами.
Наказание варьируется в зависимости от того, в каком именно преступлении обвиняют человека или группу лиц.
Если суд признал экстремистской организацию, то она может быть ликвидирована, а ее деятельность запрещена. Физическим лицам придется нести уголовную ответственность:
За публичный призыв к экстремизму (ст. 280 УК РФ) грозит: штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительные работы до трех лет, либо арест от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет;
За организацию экстремистского сообщества, а также за вербовку и участие в организациях экстремистского толка (ст. 282.1 УК РФ) грозит: штраф в размере от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы от шести до десяти лет;
За организацию деятельности объединения, которое уже ранее было признано экстремистским (ст. 282.2 УК РФ). Наказание: штраф в размере от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от шести до десяти;
Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Наказание: штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.
Если суд признал террористической организацию, то она подлежит ликвидации, а её деятельность запрещается. Физическое лицо, признанное виновным в террористической деятельности, несет уголовную ответственность:
За совершение террористического акта как единолично, так и в составе группы (ст. 205 УК РФ) наказание: лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет;
За содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) наказание: лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех;
За публичный призыв к осуществлению деятельности, носящей террористических характер или публичное оправдание терроризма, пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК РФ) наказание: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет;
За прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) наказание: лишение свободы на срок от пятнадцати дет и вплоть до пожизненного.
За организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) наказание: лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона;
За организацию работы террористической организации и участие в ней (ст. 205.5 УК РФ) наказание: лишение вплоть до пожизненного;
Если вы знали о преступлении и не сообщили о нем, вам тоже грозит наказание (ст. 205.6 УК РФ) — штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок;
За совершение террористического акта вне территории РФ (ст. 361) наказание: лишение свободы, вплоть до пожизненного.
Конечно. Границ у этих преступлений нет, тем более в Сети интернет. Оказаться замешанным в "экстремизме" довольно просто: лайкнул или перепостил в соцсетях какую-нибудь картинку, которая вам показалась смешной, но обидела и унизила представителей другой нации или вероисповедания. И вот, вами уже заинтересовались правоохранительные органы.
Террористы также с помощью соцсетей вербуют и воспитывают новых сторонников. Поэтому так важно понимать и знать о том, что такое экстремизм, терроризм и какие виды они принимают.
В Барнауле, помимо правоохранительных ведомств (ФСБ, ГУ МВД, Следственный комитет), действует антитеррористическая комиссия, которая занимается профилактикой идеологии терроризма и минимизацией его последствий. Комиссия объединяет в своей деятельности все силовые и гражданские ведомства и организации и входит в краевую АТК, председатель которой — губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Поэтому решения комиссии носят обязательный для исполнения характер.
Отметим, члены этой комиссии не выявляют преступления и не наказывают преступников (это как раз работа правоохранительных структур), а работают с населением, воспитывая и прививая правовое поведение. Они привлекают население края к спортивным и патриотическим мероприятиям, читают лекции, проводят выставки.
Например, ежегодно в столице края проходит национальный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем", где представители разных диаспор, проживающих в городе, показывают красоту и мудрость обычаев и культуры своего народа, знакомят с национальными традициями. В 2020 году такой фестиваль пройдет 19 сентября, в День города. Как рассказал заместитель председателя комитета общественных связей и безопасности Алексей Клычников, cвое участие уже подтвердили 16 национально-культурных объединений. В том числе представители армянской, азербайджанской, польской, литовской, алтайской, казахской, киргизской, татарской, башкирской, немецкой, белорусской, украинской культур.
Комментарии