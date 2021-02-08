Краевая избирательная комиссия пока не будет проводить конкурс по обновлению своего сайта – altai_terr.izbirkom.ru. На апгрейд из регионального бюджета было выделено 400 тысяч рублей. Планировалось, что портал КИК будет модернизирован к лету, когда стартует активная фаза кампании по выборам депутатов Госдумы и Алтайского Заксобрания.

Как следует из данных, размещенных на сайте Госзакупок, крайизбирком собирался адаптировать нынешний интернет-ресурс для просмотра с мобильных устройств. Веб-разработчики должны были модернизировать сайт избирательной комиссии Алтайского края под современный формат. Заказчик, к примеру, просил переделать меню сайта, а также частично дизайн, добавить возможность создания лонгридов с соответствующим функционалом и использования других мультимедиа. Также крайизбирком хотел переделать страницы территориальных избирательных комиссий, раздел "Единый день голосования" и верстку других страниц. Кроме того, необходимо было переработать и обучающий портал КИК – ucportal.altkik.ru (предназначен для членов избирательных комиссий, – прим. ред.).

На выполнение работ разработчикам отводилось 2,5 месяца со дня заключения договора.

Заявки на аукцион принимались до 17 февраля, итоговое решение должны были принять 24-го числа. Однако 5 февраля на сайте Госзакупок появилась информация о том, что заказчик отказался от проведения аукциона. Причины такого решения не называются.

Напомним, 19 сентября в Алтайском крае пройдут выборы в региональное Заксобрание. Кроме того, жителям предстоит выбрать новый состав Госдумы.