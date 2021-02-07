Первый круглогодичный крытый каток построят в Бийске

Первый круглогодичный крытый каток с искусственным льдом построят в Бийске в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает ТАСС.

"У нас есть крытый каток в городе, но он не круглогодичный, а планируется построить первый круглогодичный крытый каток с искусственным льдом общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров, – уточнил начальник отдела спорта администрации наукограда. – В настоящее время в завершающей стадии находится работа с документацией, для того чтобы объявить аукцион на определение подрядчика".

По его словам, начать строительство планируют уже в апреле текущего года, а завершить – до конца 2022-го.

Площадь катка превысит 2,5 тысячи квадратных метров. Его пропускная способность составит около 50 человек в смену. Также предусмотрены трибуны на 250 мест.

Финансирование предусматривает выделение 363 млн рублей, в том числе 246 млн рублей в 2021 году. Большая часть средств поступит из федерального бюджета.

Напомним, в Алтайском крае побывал министр спорта России Олег Матыцин. Он пообещал построить в Барнауле Центр для настольного тенниса, а также поддержать деньгами проведение этапа Кубка мира по гребле и помочь с выделением средств на легкоатлетический манеж.