Видео с серьезного пожара на складе в Барнауле появилось в Сети

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовали видео с пожара на складе в Барнауле. Возгорание произошло 7 февраля. В помещении находилось большое количество горючих материалов.
"На момент прибытия пожарных расчетов горела кровля и внутри склада. Строение железобетонное, кровля – металл по деревянной обрешетке. Девять звеньев газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления. Около получаса потребовалось пожарным для локализации огня, около полутора часов – для ликвидации открытого горения", – рассказали в МЧС.
Напомним, что крупный пожар произошел на складе, расположенном в 9-м Заводском проезде. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Комментарии
Заметили последнее время сколько бушует пожаров? Ведь это не случайность! А не причина ли всему электромагнитный смог? А вот откуда он нетрудно догадаться...
8.02.2021 09:23
- гость -
Причины везде банальные - нарушение ТБ, либо плохая проводка.
Про водку ни слова, пусть даже плохую.
Это не электромагнитный смог, это инопланетяне неисправный телепорт включили, а розетка-то до 6 ампер.
Это обычное российское разгильдяйство.