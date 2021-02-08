Видео с серьезного пожара на складе в Барнауле появилось в Сети

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовали видео с пожара на складе в Барнауле. Возгорание произошло 7 февраля. В помещении находилось большое количество горючих материалов.

"На момент прибытия пожарных расчетов горела кровля и внутри склада. Строение железобетонное, кровля – металл по деревянной обрешетке. Девять звеньев газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления. Около получаса потребовалось пожарным для локализации огня, около полутора часов – для ликвидации открытого горения", – рассказали в МЧС.

Напомним, что крупный пожар произошел на складе, расположенном в 9-м Заводском проезде. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.