Россия возобновила авиасообщение с Сингапуром и Грецией

С 8 февраля Россия формально возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Это решение принял оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

Авиакомпании смогут выполнять по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва – Афины и по три рейса по маршруту Москва – Сингапур.

На данный момент ни один отечественный перевозчик о возобновлении рейсов не объявил, при этом аэропорт Домодедово информировал, что Singapore Airline начал осуществлять рейсы с частотой раз в неделю.

Ранее сообщалось, что в связи с улучшением эпидемической обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией власти России приняли решение возобновить авиасообщение с четырьмя странами. Речь шла о Вьетнаме, Индии, Катаре и Финляндии.