В нескольких регионах России занятия в школах отменили из-за сообщений о минировании

В школах Сахалина, Благовещенска, Красноярска, Приморья и Чукотки отменили занятия из-за информации о минировании. Об этом пишет РИА Новости.

Первая волна сообщений прокатилась по Сахалину и Курилам. Занятия отменили в 149 учебных заведениях. Работа школ возобновится после того, как спецслужбы проведут все необходимые проверки.

В Приморье занятия решили отменить в школах Спасска-Дальнего и Спасского района. В первую смену уроков не будет в Благовещенске, а в городе Тында Амурской области решили не учиться до конца дня.

Эвакуация прошла в четырех районах Чукотки, а в Красноярске занятия отменили в первую смену.

Ранее в Барнауле неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах по адресам ул. Попова, 113, и Балтийская, 39.