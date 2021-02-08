В нескольких регионах России занятия в школах отменили из-за сообщений о минировании

В школах Сахалина, Благовещенска, Красноярска, Приморья и Чукотки отменили занятия из-за информации о минировании. Об этом пишет РИА Новости.
Первая волна сообщений прокатилась по Сахалину и Курилам. Занятия отменили в 149 учебных заведениях. Работа школ возобновится после того, как спецслужбы проведут все необходимые проверки.
В Приморье занятия решили отменить в школах Спасска-Дальнего и Спасского района. В первую смену уроков не будет в Благовещенске, а в городе Тында Амурской области решили не учиться до конца дня.
Эвакуация прошла в четырех районах Чукотки, а в Красноярске занятия отменили в первую смену.
Ранее в Барнауле неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах по адресам ул. Попова, 113, и Балтийская, 39.
Комментарии
а как сообщили? получается примерно как библию прислали? и концов теперь не найти? кто? когда? куда?..