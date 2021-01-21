Неизвестный сообщил о минировании двух многоэтажных домов в Барнауле

Фото: Barnaul 22

Неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах по адресам Попова, 113 и Балтийская, 39 в Барнауле. Звонок поступил 21 января в 18:19.

Как сообщает паблик Barnaul 22, двор вокруг дома на улице Попова, 113 оцепили по периметру, на месте работают полицейские и кинологическая служба. Позднее паблик "Инцидент Барнаул" дополнил, что неизвестного, который сообщил о возможном минировании зданий, уже разыскивают.

Напомним, что 1 апреля 2020 года житель Бийска в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений решил "разыграть" полицейских. Он позвонил дежурному и сообщил, что дом № 5 в переулке Жилом заминирован.