МЧС опубликовало кадры из алтайского села, где под завалами снега погибли четыре человека

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Спасатели, психологи и сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в селе Смазнево Заринского района. Напомним, утром 8 февраля с крыши зернохранилища на территории местного элеватора сошел снег. Под завалами оказались восемь человек, четверо из них погибли. У двоих выживших телесные повреждения средней тяжести, у одного – легкой, еще один не пострадал.
Губернатор Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи. В Смазнево отправились зампред правительства Александр Лукьянов и руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.
В МЧС предупреждают, что последние дни на территории региона наблюдаются перепады температур. Такая обстановка способствует образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий. Спасатели просят население быть предельно внимательным.
Комментарии
Спасателей и психологов полно, а вот снег с крыши вовремя скинуть тут проблема.
Пожарная машина для чего там?
8.02.2021 12:22
АБОРИГЕН
Спасателей и психологов полно, а вот снег с крыши вовремя скинуть тут проблема.
А почему они должны это делать в частном предприятии. Другого не придумали, лишь бы плюнуть куда ни будь.
1229. Респект.
8.02.2021 12:29
- гость -
Зачем так дословно понимаете? Проверять МЧС может любые частные предприятия,а уж указать на необходимость уборки снега с крыши-это даже не проверка вовсе,а профилактика.
Почему нужно указывать всем на простую необходимость убрать снег?
там что недоумки , которые сами не понимают такой необходимости?
откуда столько проверяющих набрать и оплатить?
8.02.2021 12:46
- гость -
Почему нужно указывать всем на простую необходимость убрать снег?
там что недоумки , которые сами не понимают такой необходимости?
откуда столько проверяющих набрать и оплатить?
Даже на самом захудалом предприятии есть инженер по техники безопасности. Из причин, потепление наступило на выходные, указание выдать по сбросу снега некому.