МЧС опубликовало кадры из алтайского села, где под завалами снега погибли четыре человека

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели, психологи и сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в селе Смазнево Заринского района. Напомним, утром 8 февраля с крыши зернохранилища на территории местного элеватора сошел снег. Под завалами оказались восемь человек, четверо из них погибли. У двоих выживших телесные повреждения средней тяжести, у одного – легкой, еще один не пострадал.

Губернатор Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи. В Смазнево отправились зампред правительства Александр Лукьянов и руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

В МЧС предупреждают, что последние дни на территории региона наблюдаются перепады температур. Такая обстановка способствует образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий. Спасатели просят население быть предельно внимательным.