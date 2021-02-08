Четыре человека погибли при сходе снега с крыши в Алтайском крае

Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища на станции Смазнево в Заринском районе. Всего под завалами оказались восемь человек.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, у двоих выживших телесные повреждения средней тяжести, у одного – легкой, еще один не пострадал. Губернатор Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи.

На место происшествия из Барнаула направлены бригады Центра медицины катастроф. Также на станцию Смазнево отправились зампред правительства Александр Лукьянов и руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

Также Томенко поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий.