Стоимость электроэнергии в России выросла до рекордного уровня

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимальных значений за последние пять лет. При этом спрос снизился до рекордно низкого за последнее десятилетие показателя.

Как пишет "Коммерсантъ", основной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя расходы на строительство электростанций. Из-за ввода ряда новых энергоблоков в прошлом году общий платеж вырос, однако по причине снижения спроса он распределялся на меньшее число потребителей. Такая ситуация стала причиной роста удельных цен.

Напомним, что с 1 июля на территории Алтайского края будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Для городских жителей, которые не пользуются электроплитами, цена составит 4,29 руб./кВт⋅час, для горожан с электроплитами – 3,5 руб./кВт⋅час, для сельского населения – 3,36 руб./кВт⋅час.