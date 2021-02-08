В мэрии рассказали подробности инцидента с провалом крыши многоэтажки на Потоке

В администрации Барнаула рассказали подробности инцидента с повреждением кровли на улице Тимуровской, 19. Напомним, происшествие случилось в субботу, 6 февраля.

По данным пресс-центра мэрии, площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров. На место незамедлительно выехали представители администрации Октябрьского района, комитета жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, управляющей организации ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского".

В результате провала была повреждена верхняя разводка системы отопления. Специалисты демонтировали участок обрушенной кровли и обеспечили доступ к месту восстановления системы. Отопление жильцам вернули через несколько часов.