Зебра поселится в барнаульском зоопарке

Барнаульский зоопарк пополнится новым питомцем – в апреле в город из Красноярска привезут зебру. Об этом на своей странице в Instagram рассказал директор зверинца Сергей Писарев.
В честь нового питомца зоопарк организует праздник зебр и полосатую выставку. Мероприятие состоится 13 июня.
Какого пола будет барнаульская зебра, Писарев не уточнил. Директор зоопарка признался, что иметь зебру – это его детская мечта.
Напомним, в декабре в зверинец привезли еще одного нового питомца – шестилетнюю тигрицу Фифочку. До этого она жила в Казанском цирке.
Комментарии
А она белая в черную полосу или черная в белую полоску?
Что зебра? Вот жирафа бы...
Слабо Писареву жирафа завести
Да... жирафятину я ещё не ел...
Жирафу ещё можно сходить посмотреть, а так...
8.02.2021 17:15
- гость -
Ну не было у Писарева детской мечты иметь жирафа, а вот иметь зебру – это ДА!!!
нафига зебра нужна без жирафа