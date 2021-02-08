Зебра поселится в барнаульском зоопарке

Барнаульский зоопарк пополнится новым питомцем – в апреле в город из Красноярска привезут зебру. Об этом на своей странице в Instagram рассказал директор зверинца Сергей Писарев.

В честь нового питомца зоопарк организует праздник зебр и полосатую выставку. Мероприятие состоится 13 июня.

Какого пола будет барнаульская зебра, Писарев не уточнил. Директор зоопарка признался, что иметь зебру – это его детская мечта.

Напомним, в декабре в зверинец привезли еще одного нового питомца – шестилетнюю тигрицу Фифочку. До этого она жила в Казанском цирке.