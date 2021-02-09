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Дмитрий Песков рассказал о поэтапном улучшении жизни пенсионеров

, ИА "Амител"
По словам пресс-секретаря президента, руководство страны работает над увеличением пенсий
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что для улучшения жизни пенсионеров с 90-х годов сделано многое, но этого недостаточно.

По словам представителя Кремля, развитие тормозят черные полосы, под которыми Песков подразумевает мировые кризисы, вызванные глобальными проблемами. При этом он подчеркнул, что жить прошлым нельзя и всегда нужно стремиться в будущее. 

Песков напомнил, что сделать пенсии всех россиян больше в одночасье невозможно, но государство постепенно идет к этому. 

"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа 2021 года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.02.2021 06:25
- гость -

Песков напомнил, что сделать пенсии всех россиян больше в одночасье невозможно

Поэтому хорошие пенсии пока получают только всякие прокуроры и полицаи. А вот рядовые пенсионеры большую часть пенсии отдают сразу после получения, за жкх, конторам которыми владеют олигархи и всё богатеющие в наши времена. Пока только это и есть реальное достижение за 20 лет.

9.02.2021 06:38
- гость -

Рост цен и тарифов решается очень быстро.

9.02.2021 06:54
гость

Путь проделан не малый, двигаемся.
Ещё длиннее путь впереди, а пока двигаемся к достижению улучшения, сколько пенсионеров останется, только богу угодно.
И на этом спасибо.

9.02.2021 07:01
- гость -

Сказочник устал, за него теперь рассказывают.

9.02.2021 07:11
- гость -

динамика поступательная
------------
Все таки господин Песков мастер вранья. Столько пустых слов и не может элементарно признать, что в товарном выражении пенсии упали.

9.02.2021 07:15
- гость -

не раскачивайте лодку... ток-ток печенегов победили

9.02.2021 07:21
- гость -

Чёрные полосы конечно мешают. Одна из них повышение пенсионного возраста.

9.02.2021 07:29
- гость -

Извините, кого ждёт этот путь?
20 лет во власти. Сколько ещё?

9.02.2021 07:40
- гость -

Уссатый прав, пенсионеры живут хорошо и пенсии у них от 30 000 и выше! Только он забыл сказать, что это определенные пенсионеры: путинские друзья, шобла воровской партии, прокурорские, судьи, силовики... А простые граждане видят копейки и увеличение пенсионного возраста!

9.02.2021 07:43
- гость -

20 лет во власти. Сколько ещё?
------------

Совок построенный на лжи и обмане просуществовал 69 лет. А вот бандитское объединение "Россия" всего только 30. Впереди нас ждёт ещё помещение бункерного вождя в мавзолей и много, много весёлого и интересного

9.02.2021 07:46
- гость -

Сентябрь не за горами.

9.02.2021 07:55
Гость

Очередной раз очередная пурга

9.02.2021 07:56
- гость -

Сентябрь не за горами.
--------

У вас есть сомнение какая партия победит на трёхдневном электронном голосовании на пеньках?

9.02.2021 08:09
- гость -

Интересно далеко ли улетит самолет, на котором командир Путин, второй пилот Сечин, стюардесса Кривоногих? И кто бы захотел лететь на таком самолете?

9.02.2021 08:10
Гость

Как они дули в уши с голубых экранов о том, что пенсионный возраст необходимо поднять чтобы наши пенсионеры жили как сыр в масле.

"Нельзя рассматривать решение о повышении исключительно как желание, чтобы люди дольше работали, - отметил Силуанов. - Давайте рассматривать это как возможность повысить пенсию, чтобы, выходя на пенсию, люди могли достойно жить, отдыхать, путешествовать, заниматься собой и внуками".

Ну что дорогие пенсионеры, по путишествовали?

9.02.2021 08:11
- гость -

Интересно далеко ли улетит самолет, на котором командир Путин, второй пилот Сечин, стюардесса Кривоногих? И кто бы захотел лететь на таком самолете?

С чего Вы взяли, что такой самолет вообще взлетит? Просто Песков будет бегать вокруг и менять картинки около иллюминаторов.

9.02.2021 08:12
- гость -

Ну что дорогие пенсионеры, по путишествовали?
--------------
Путиншествовали.

9.02.2021 08:16
Гость

Путин выступил с обращением к гражданам, в ходе которого заявил о том, что откладывать изменения пенсионной системы больше нельзя. Назвав решение о повышении пенсионного возраста трудным, но необходимым, президент призвал россиян отнестись к нему с пониманием.

9.02.2021 08:17
- гость -

Что-то это напоминает. А... "Жить стало лучше, жить стало веселей!"

9.02.2021 08:17
- гость -

Кто-то опять зассал - перед выборами в Госдуму! Но население клюнет на этот обман и как всегда проголосует за воров и жуликов!

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