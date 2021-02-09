Дмитрий Песков рассказал о поэтапном улучшении жизни пенсионеров

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что для улучшения жизни пенсионеров с 90-х годов сделано многое, но этого недостаточно.
По словам представителя Кремля, развитие тормозят черные полосы, под которыми Песков подразумевает мировые кризисы, вызванные глобальными проблемами. При этом он подчеркнул, что жить прошлым нельзя и всегда нужно стремиться в будущее.
Песков напомнил, что сделать пенсии всех россиян больше в одночасье невозможно, но государство постепенно идет к этому.
"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная", — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа 2021 года.
Комментарии
Песков напомнил, что сделать пенсии всех россиян больше в одночасье невозможно
Поэтому хорошие пенсии пока получают только всякие прокуроры и полицаи. А вот рядовые пенсионеры большую часть пенсии отдают сразу после получения, за жкх, конторам которыми владеют олигархи и всё богатеющие в наши времена. Пока только это и есть реальное достижение за 20 лет.
Рост цен и тарифов решается очень быстро.
Путь проделан не малый, двигаемся.
Ещё длиннее путь впереди, а пока двигаемся к достижению улучшения, сколько пенсионеров останется, только богу угодно.
И на этом спасибо.
Сказочник устал, за него теперь рассказывают.
динамика поступательная
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Все таки господин Песков мастер вранья. Столько пустых слов и не может элементарно признать, что в товарном выражении пенсии упали.
не раскачивайте лодку... ток-ток печенегов победили
Чёрные полосы конечно мешают. Одна из них повышение пенсионного возраста.
Извините, кого ждёт этот путь?
20 лет во власти. Сколько ещё?
Уссатый прав, пенсионеры живут хорошо и пенсии у них от 30 000 и выше! Только он забыл сказать, что это определенные пенсионеры: путинские друзья, шобла воровской партии, прокурорские, судьи, силовики... А простые граждане видят копейки и увеличение пенсионного возраста!
20 лет во власти. Сколько ещё?
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Совок построенный на лжи и обмане просуществовал 69 лет. А вот бандитское объединение "Россия" всего только 30. Впереди нас ждёт ещё помещение бункерного вождя в мавзолей и много, много весёлого и интересного
Сентябрь не за горами.
Очередной раз очередная пурга
Сентябрь не за горами.
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У вас есть сомнение какая партия победит на трёхдневном электронном голосовании на пеньках?
Интересно далеко ли улетит самолет, на котором командир Путин, второй пилот Сечин, стюардесса Кривоногих? И кто бы захотел лететь на таком самолете?
Как они дули в уши с голубых экранов о том, что пенсионный возраст необходимо поднять чтобы наши пенсионеры жили как сыр в масле.
"Нельзя рассматривать решение о повышении исключительно как желание, чтобы люди дольше работали, - отметил Силуанов. - Давайте рассматривать это как возможность повысить пенсию, чтобы, выходя на пенсию, люди могли достойно жить, отдыхать, путешествовать, заниматься собой и внуками".
Ну что дорогие пенсионеры, по путишествовали?
Интересно далеко ли улетит самолет, на котором командир Путин, второй пилот Сечин, стюардесса Кривоногих? И кто бы захотел лететь на таком самолете?
С чего Вы взяли, что такой самолет вообще взлетит? Просто Песков будет бегать вокруг и менять картинки около иллюминаторов.
Ну что дорогие пенсионеры, по путишествовали?
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Путиншествовали.
Путин выступил с обращением к гражданам, в ходе которого заявил о том, что откладывать изменения пенсионной системы больше нельзя. Назвав решение о повышении пенсионного возраста трудным, но необходимым, президент призвал россиян отнестись к нему с пониманием.
Что-то это напоминает. А... "Жить стало лучше, жить стало веселей!"
Кто-то опять зассал - перед выборами в Госдуму! Но население клюнет на этот обман и как всегда проголосует за воров и жуликов!