Дмитрий Песков рассказал о поэтапном улучшении жизни пенсионеров

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что для улучшения жизни пенсионеров с 90-х годов сделано многое, но этого недостаточно.

По словам представителя Кремля, развитие тормозят черные полосы, под которыми Песков подразумевает мировые кризисы, вызванные глобальными проблемами. При этом он подчеркнул, что жить прошлым нельзя и всегда нужно стремиться в будущее.

Песков напомнил, что сделать пенсии всех россиян больше в одночасье невозможно, но государство постепенно идет к этому.

"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа 2021 года.