Дмитрий Песков рассказал, когда россияне смогут жить с "открытым забралом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа.
Как пишет ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что для возвращения к обычной жизни иммунитет к коронавирусу должен появиться примерно у 60% населения планеты. Речь идет как об искусственном, полученном во время вакцинации, так и о естественном иммунитете, который вырабатывается после болезни.
По словам Пескова, достаточный уровень иммунитета в России будет достигнут к середине лета. "То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", – добавил он.
Напомним, ранее Минздрав изменил список возможных к назначению при ковиде у взрослых лекарств. Теперь в перечень входят пять препаратов.
Комментарии
Митенька, такой Митенька..
В августе забрало не будет потеть?
Власть с запотевшим забралом.
По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа.
а-то, ер должна победить ковиду к единым дням голосования)))
Пейсков.
А что еще этот пес может пролаять - в сентябре как бы выборы - жулики и воры должны остаться во власти - население им в помощь!
Какие сами такие и слова. Забрало.
Какие сами, такая и власть.