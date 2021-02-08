Дмитрий Песков рассказал, когда россияне смогут жить с "открытым забралом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа.

Как пишет ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что для возвращения к обычной жизни иммунитет к коронавирусу должен появиться примерно у 60% населения планеты. Речь идет как об искусственном, полученном во время вакцинации, так и о естественном иммунитете, который вырабатывается после болезни.

По словам Пескова, достаточный уровень иммунитета в России будет достигнут к середине лета. "То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", – добавил он.

Напомним, ранее Минздрав изменил список возможных к назначению при ковиде у взрослых лекарств. Теперь в перечень входят пять препаратов.