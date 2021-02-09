В Алтайском крае начались антитеррористические учения

В Кулундинском районе проверяют готовность сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе. Плановое командно-штабное учение стартовало 9 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Учения будут проходить до 15:00. В них примут участие сотрудники ФСБ, МЧС, Следственного комитета, нацгвардии, полицейские и другие.

В оперативном штабе просят население с пониманием отнестись к проведению учений, не мешать силовикам, сохранять спокойствие, а также не допускать паники и распространения ложной информации.

Напомним, в начале февраля стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли около двухсот единиц оружия из незаконных мастерских. Обыски проходили в различных регионах России.