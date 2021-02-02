Сотрудники ФСБ изъяли у подпольных оружейников пушку и противопехотный миномет

Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли около двухсот единиц оружия из незаконных мастерских. Обыски проходили в различных регионах России, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди изъятого оказались 50-миллиметровый пехотный миномет, 45-миллиметровая пушка, 191 единица огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка "Винторез", три пулемета и 18 автоматов Калашникова.

Также специалисты изъяли десятки минометных снарядов разного калибра, ручных гранат, свыше 26 тысяч патронов и почти 35 килограммов взрывчатых веществ.

Ранее amic.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тамбове. Молодой человек 2003 года рождения арендовал квартиру, в которой правоохранители обнаружили компоненты для создания взрывчатки.