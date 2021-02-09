Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал сроки наступления весны в России в 2021 году. По его словам, это произойдет по стандартному графику.

По климатической норме весна приходит в центральные регионы страны к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля, передают "Известия" слова специалиста. Как подчеркнул Леус, в этом году потепление начнется согласно усредненным многолетним данным.

При этом синоптик отметил, что это не означает отсутствие в марте оттепелей или заморозков: возможно их чередование.

Напомним, ранее ЦГМС Алтайского края передал штормовое предупреждение на 9 февраля. Согласно данным синоптиков, на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия, в том числе похолодание, гололедица, снежные заносы и сильные осадки в виде мокрого снега, переходящие в метели. Местами порывы ветра будут достигать скорости 27 м/с.