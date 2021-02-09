Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае

В Алтайском крае разыграются метели, мокрый снег и сильный ветер, в связи с чем региональный ЦГМС передал штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, 9 февраля на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия, в том числе похолодание, гололедица, снежные заносы и сильные осадки в виде мокрого снега, переходящие в метели. Местами порывы ветра будут достигать скорости 27 м/с.

Кроме того, в связи с большим скоплением снега на крышах зданий возможно обрушение кровель, а также сход снежных и ледяных масс на людей и автомобили.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушения плохо закрепленных конструкций и падения деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

"В сильную метель и гололед стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок, – предупредили спасатели. – Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололеда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик".

Если выезд неизбежен, в машине должны быть:

лопата, тросы и лебедка, домкрат, запасные провода, портативное пусковое устройство, цепи на колеса, скребок для очистки стекол;

теплая куртка и обувь (лучше всего валенки или рыбацкая обувь) на смену;

термос с горячей водой или чаем, перекус (орехи, сало, батончики, бутерброды);

алюминиевый котелок, газовая плита с баллонами, сухой спирт, топливные брикеты, жидкость для розжига, охотничьи спички, свечи;

аптечка;

фонарь, нож;

одеяло и плед;

канистра с запасным топливом.

Уезжая, сообщите маршрут и предполагаемое место прибытия коллегам или родным. Пусть они будут готовы подать сигнал тревоги, если вы потеряетесь и не выйдете на связь.