Температурный рекорд зафиксировали в Барнауле

В воскресенье, 7 февраля, столбики термометров в Барнауле поднимались до отметки +2,2 градуса. Это рекордное значение для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Как сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, предыдущий рекорд продержался 14 лет: 7 февраля 2007 года воздух в краевой столице прогревался до +1,8 градуса.

В целом за три дня февральской оттепели – с 6 по 8 февраля – температурные рекорды зафиксировали в ряде районов (в основном южных) Алтайского края.

Вслед за оттепелью в регион пришло похолодание. Напомним, на 9 февраля в крае объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории прогнозируются похолодание, гололедица, снежные заносы и мокрый снег, переходящий в метели. Местами порывы ветра будут достигать скорости 27 м/с.