В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с участием Lada и бетономешалки

Два человека пострадали в лобовом столкновении ВАЗ-21123 и бетоновоза на проспекте Космонавтов в Барнауле. За рулем легковушки находился 22-летний житель города.

Как сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД, предварительно установлено, что водитель за рулем отечественного авто, двигаясь от улицы Попова в сторону улицы Горской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Scania под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир получили травмы и сейчас находятся в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

Напомним, что авария с участием легкового автомобиля и бетономешалки произошла на проспекте Космонавтов в Барнауле утром 9 февраля. От столкновения с грузовиком Lada буквально смяло.