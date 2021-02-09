В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с участием Lada и бетономешалки

Два человека пострадали в лобовом столкновении ВАЗ-21123 и бетоновоза на проспекте Космонавтов в Барнауле. За рулем легковушки находился 22-летний житель города.
Как сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД, предварительно установлено, что водитель за рулем отечественного авто, двигаясь от улицы Попова в сторону улицы Горской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Scania под управлением 40-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир получили травмы и сейчас находятся в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.
Напомним, что авария с участием легкового автомобиля и бетономешалки произошла на проспекте Космонавтов в Барнауле утром 9 февраля. От столкновения с грузовиком Lada буквально смяло.
Комментарии
вот как выдавать права молодежи без опыта вождения? надо стаж накатывать потом ограничитель скорости вырубать ?
Пока стояли, бетон в миксере не успел застыть?
Он, наверное, из тех, кто тошнотов не любит. Доторопился. А по-доброму: выздоровления скорейшего.
9.02.2021 15:53
- гость -
Он, наверное, из тех, кто тошнотов не любит. Доторопился. А по-доброму: выздоровления скорейшего.
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О наверное из тех, у кого опыта и ума нет!
Ну тут три хорошие новости:
1. Все живы! Самое главное!!!
2.Водитель получил жизненный опыт коварства зимних дорог.
3. По причине отсутствия машины (разбита), долго не создаст проблем другим водителям.
Пушка гонка... была