LADA и бетономешалка столкнулись лоб в лоб в Барнауле

Лобовое столкновение легкового автомобиля с бетономешалкой произошло на проспекте Космонавтов в Барнауле. На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС.

Согласно видео, опубликованному в сообществе "Инцидент Барнаул", ВАЗ-2112 буквально смяло от столкновения с грузовиком. По словам очевидцев, проезд по участку затруднен, и в обе стороны движения собралась пробка.

Информация об обстоятельствах аварии и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, 6 февраля два легковых автомобиля столкнулись между пригородным поселком Власиха и микрорайоном Новосиликатным в Барнауле. Проезд по улице Новосибирской был временно затруднен.