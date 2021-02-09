Вторник, 9 Февраль, 16:30

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,26
€ 89,4
-11°


3998216 +15019
Обь
-11см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Илон Маск подбросил курс биткоина на 20%

, ИА "Амител"
Криптовалюта установила новый рекорд после заявления миллиардера
Илон Маск / Фото: forumdaily.com

Илон Маск / Фото: forumdaily.com

Курс популярнейшей криптовалюты – биткоина – 9 февраля резко вырос, превысив 48 тысяч долларов. Это следует из сведений cryptonisation.ru.

Настолько высокого курса этой криптовалюты не отмечали за всю историю ее существования. За последний год увеличение стоимости по отношению к доллару составило более 380%.

Очередной скачок эксперты связывают с заявлением американского предпринимателя Илона Маска, который уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам о приобретении биткоинов на крупную сумму принадлежащей ему компанией Tesla. Кроме того, миллиардер уточнил, что продукцию Tesla можно будет покупать за биткоины.

После этого стоимость криптовалюты по отношению к доллару подскочила более чем на 20%.

Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.

В конце 2020 года произошел интенсивный рост, в результате чего несколько раз эта криптовалюта устанавливала рекорды стоимости.

Биткоин – это гибкая валюта, построенная на математических вычислениях. Его днем рождения принято считать 3 января 2009 года – дату первого выпуска в пространство всемирной паутины.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.02.2021 15:54
- гость -

Да сделайте уже, чтобы 1 биткоин равнялся всему американскому бюджету.

9.02.2021 15:56
- гость -

Пока весь мир не разорят, так и будут махинации на своем рынке устраивать.

9.02.2021 16:00
- гость -

какая прелесть эта ваша виртуальная валюта

9.02.2021 16:19
АБОРИГЕН

Криптовалюта это новая финансовая технология, возможности которой сейчас активно выясняются и осваиваются. По-поповски шикать и осуждающе качать головой бесполезно, прогресс и развитие не остановить. Плохо что РФ опять будет стоять на обочине "благодаря" привычной реакционной и консервативной политике властей. Тем более когда Путин поставил себе целью контролировать каждый рубль в этой стране, наступив всем на горло, ведь деньги по его мнению должны быть только у него.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
16:21
Смертность в Алтайском крае выросла в 2021 году на треть 0
16:07
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за январь 2021 года 0
15:54
Алтайское село вошло в топ-10 популярных мест для бронирования турбаз 2
15:43
Илон Маск подбросил курс биткоина на 20% 4
15:30
На особом контроле. Франк доложил Томенко о ситуации с дольщиками "Барнаулкапстроя" 5
15:17
В России придумали способ защиты пенсионеров от мошенников 6
15:04
В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с участием Lada и бетономешалки 6
14:54
"Снова в науку". АлтГТУ присоединился к Всероссийской акции в поддержку ученых 0
14:42
Алтайские дорожники работают на федеральных трассах в усиленном режиме 2
14:16
Синоптики рассказали, когда в Алтайский край вернется тепло 1
14:04
Проект "Победа в каждом из нас" получил награду федеральной дирекции Года памяти и славы 1
13:50
Алтайские власти направят 300 млн рублей на поддержку местных инициатив 2
13:37
Без срока давности. Выставку впервые рассекреченных военных документов открыли в Барнауле 2
13:22
LADA и бетономешалка столкнулись лоб в лоб в Барнауле 2
13:17
Доктор Мясников назвал три главных признака рака поджелудочной железы 1
13:05
26 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай 0
12:53
Алексей Серебряков рассказал о тяжелых съемках фильма на Алтае 18
12:41
Мальчик-инвалид из Барнаула попросил Криштиану Роналду подарить свою футболку 1
12:29
Минобрнауки разберется с зарплатой сибирской ученой, которая пожаловалась Путину 37
12:14
Температурный рекорд зафиксировали в Барнауле 3
12:03
Барнаульцу грозит колония за продажу краснокнижного сибирского осетра 11
11:52
75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 9 февраля 5
11:38
15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 17
11:28
Количество сделок с недвижимостью в Алтайском крае упало за год на четверть 7
11:15
Софья Таюрская из Little Big порадовала поклонников горячими фото с отдыха в Доминикане 11
11:04
Мама, я программист: в Барнауле открыт набор на IT-курсы для школьников 0
10:51
Увольнения не будет. Барнаульские воспитатели сохранят свои места в детском саду 6
10:39
В Алтайском крае начались антитеррористические учения 4
10:25
Россиянам рассказали, когда в 2021 году наступит весна 2
10:12
В Барнауле восстановили работу светофоров на четырех перекрестках 1
10:02
От "Гравити Фолз" до "Манчкина": подборка настольных игр в подарок на 14 и 23 февраля 0
09:43
СМИ: власти выделят 500 млрд рублей для снижения недовольства россиян 54
09:30
13 автомобилей получили повреждения в Барнауле из-за схода снега с крыш 16
09:18
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 2
09:03
Продуманы до мелочей. Как выглядят 18-этажные дома нового поколения в Новосибирске 0
08:46
Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле 9
08:33
В Барнауле не работают светофоры на восьми перекрестках 11
08:18
Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах 8
08:01
Барнаульцы недовольны тем, как чистят дорогу на кольце Малахова – Антона Петрова 10
07:47
10 простых советов, которые помогут сэкономить на продуктах питания. Инфографика 39
07:33
Фильмы ужасов отдыхают. Учебные манекены стоматологов 4
07:17
Алтайские строители добились отмены абсурдных сейсмических норм. Но это еще не победа 13
07:03
Стань "прорывом года": центр "Мой бизнес" выберет лучшего экспортера Алтая 0
06:48
В России разработают два лекарства для борьбы с ВИЧ 0
06:32
История в фото. Танцовщицы кабаре начала XX века 1
06:21
Как правильно ходить по улицам в гололед и выжить? 5
06:12
Дмитрий Песков рассказал о поэтапном улучшении жизни пенсионеров 38
06:02
Метели, морозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 9 февраля 0
05:50
Не мыть голову и спасаться от отчаяния. Как отмечают Златоустьев огонь 9 февраля 0
23:38
Такой день. Четверо погибших под Заринском и февральский дождь 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.