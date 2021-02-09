Илон Маск подбросил курс биткоина на 20%

Курс популярнейшей криптовалюты – биткоина – 9 февраля резко вырос, превысив 48 тысяч долларов. Это следует из сведений cryptonisation.ru.

Настолько высокого курса этой криптовалюты не отмечали за всю историю ее существования. За последний год увеличение стоимости по отношению к доллару составило более 380%.

Очередной скачок эксперты связывают с заявлением американского предпринимателя Илона Маска, который уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам о приобретении биткоинов на крупную сумму принадлежащей ему компанией Tesla. Кроме того, миллиардер уточнил, что продукцию Tesla можно будет покупать за биткоины.

После этого стоимость криптовалюты по отношению к доллару подскочила более чем на 20%.

Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.

В конце 2020 года произошел интенсивный рост, в результате чего несколько раз эта криптовалюта устанавливала рекорды стоимости.

Биткоин – это гибкая валюта, построенная на математических вычислениях. Его днем рождения принято считать 3 января 2009 года – дату первого выпуска в пространство всемирной паутины.