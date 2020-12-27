Курс биткоина вновь побил исторический рекорд

Курс популярнейшей криптовалюты – биткоина – 26 декабря резко вырос, превысив 26,7 тысячи долларов. Это следует из сведений cryptonisation.ru.
Настолько высокого курса этой криптовалюты не отмечали за всю историю ее существования.
Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.
Биткоин – это гибкая валюта, построенная на математических вычислениях. Его днем рождения принято считать 3 января 2009 года – дату первого выпуска в пространство всемирной паутины.
Комментарии
перезагрузка мира в действии...
Ну грабят доверчивых западных инвесторов. Нам то что от этого?
Биткоин с 2018 по 2020 год висел в минимумах. Вряд ли кто-то всё это время держал в нем крупные средства.
На математическом расчете? Угу, понятно. Просто у Мавроди тоже математика в пирамиду заложена была, что это за гиперстоимость у биткоин? Можно ли биткоином заплатить Васе Пупкину, производителю молока и мяса, за продукты? Надо ли Васе этот биткоин?????
Биткоин-валюта будущего, Господа.
Валюта должна быть стабильной, а не прыгать на 500% за год.
Биток сейчас - хайповое средство спекуляции. Его покупают, чтобы заработать на разнице курсов. Не более.
Кто-то заработает.
А кто-то, купив на максимуме перед очередным обвалом, очень много потеряет.
27.12.2020 13:23
- гость -
Рекомендую спросить у самого Васи. Только пенсне берегите, реальность жестока, могут и побить за такие предложения.
Наше государство панически боится, что население перейдёт на расчёты в биткоинах.
всё цифруется...
и вы при этом действительно верите что бумажки и металлические кругляшки останутся?
если да, то вы пещерные люди...
27.12.2020 14:14
- гость -
На заметку биткоинщикам.
"Поправки, которые могут вступить в силу уже после Нового года, касаются цифровых кошельков, которые используют для хранения криптовалют. В частности, владельцы кошельков будут обязаны идентифицировать себя на криптовалютных биржах (например, на бирже Coinbase), если они хотят перевести более 3000 долларов за одну транзакцию.
С соответствующей инициативой 18 декабря выступило федеральное агентство FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по расследованию финансовых преступлений), которое входит в Минфин США."
Да Здравствует Инклюзивный Капитализм!!!