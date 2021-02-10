В Госдуме рассказали о трех способах увеличения пенсии россиян

Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, которые, по его мнению, позволят увеличить пенсии россиян.
"Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства", – сказал он в беседе с порталом ura.ru.
По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет около двух триллионов рублей, которые можно потратить на пенсии. Кроме того, он предложил увеличить с 10 до 22% взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 млн рублей в год.
Ранее стало известно о том, что почти четверть россиян в ходе опроса НПФ, Сбербанка и "Рамблера" признались, что для комфортного отдыха на пенсии им необходимо 20-50 млн рублей – на эти деньги они собираются путешествовать, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.
Комментарии
Говорить не мешки ворочать! И говорильня эта будет до сентября - момент избирательный.
а где четвёртый способ - повышение возраста выхода на пенсию ещё на 5 лет...
Только революция улучшит жизнь граждан. Других способов уже нет.
Он хоть понимает, что отмена налоговых льгот для экспортеров сырья, принесёт подорожание этого же сырья внутри страны?
На вакцине можно было бы заработать. Но у нас "как всегда".
10.02.2021 09:10
Гость
Да всё нормально с вакциной. Индия и Китай производят вакцину Спутник для других стран. В настоящее время на Спутник подписались уже 25 стран. Вчера добавились Австрия и Пакистан. Германия тоже допустила применение у себя российской вакцины.
Неработающим пожилым гражданам пенсии индексируются, а вот работающим-нет.Видимо потому что с работающих пенсионеров поступают выплаты в ПФ,а с неработающих-нет.Есть ли в этом трезвый смысл?
Как то ролик видел. Дама чиновник с жалованьем 900 три в месяц рассказывала как прожить на 13 три в месяц.
Миронов - "отметил, что работа фонда непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков." - можно по конкретнее и с примерами, иначе не верю.
Способ 4 - Национализация предприятий + раскулачивание олигархов + социализм.
раскулачивание олигархов = гражданская война. Вы же знаете президента у которого все друзья олигархи, а знакомые миллиардеры? Так он ещё и судей назначает и цепным псам с погонами команды дает.
09:10, и где результат? Где деньги, Зин? Прям вся страна ощутила улучшение жизни.
10.02.2021 09:48
Гость
и где результат? Где деньги, Зин?
Новый завод заработал под Москвой по производству вакцины в больших объемах.
и революций не надо , но как дальше жить. реально страшно.
09:54, да никто не сомневается, что производство растёт. Но как улучшится жизнь Россиян от таких огромных денег?
10.02.2021 09:57
Гость
Не выставляй себя идиотом.
он предложил увеличить с 10 до 22% взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 млн рублей в год.
налог платит предприятие, зарплату уменьшать не будет, получается нужно увеличить налоговую нагрузку не огромные зарплаты топов , врятли это примут.
отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет около двух триллионов рублей, которые можно потратить на пенсии.
конечно удивительно , что экспортеры, продающие наши ресурсы по дешевке еще и льготы налоговые имеют, это что-то запредельное.
МВФ призывает ослабить рубль: Банку России уже выдали совет.
Что же вы депутаты не сделаете себе жалование как средняя зарплата по региону. Пора уже задумался.