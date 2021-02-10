В Госдуме рассказали о трех способах увеличения пенсии россиян

Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, которые, по его мнению, позволят увеличить пенсии россиян.

"Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства", – сказал он в беседе с порталом ura.ru.

По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет около двух триллионов рублей, которые можно потратить на пенсии. Кроме того, он предложил увеличить с 10 до 22% взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 млн рублей в год.

Ранее стало известно о том, что почти четверть россиян в ходе опроса НПФ, Сбербанка и "Рамблера" признались, что для комфортного отдыха на пенсии им необходимо 20-50 млн рублей – на эти деньги они собираются путешествовать, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.