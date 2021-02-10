Роскомнадзор тестирует приложение для жалоб на запрещенный контент

Роскомнадзор начал бета-тестирование приложения для ускоренной подачи жалоб на запрещенный контент. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Цель приложения "РКН" – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент, сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", – сказано в сообщении.

Работу приложения дополняет специальный канал обратной связи, по которому с 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации, нарушающей законодательство.

В ведомстве напомнили, что к противоправному контенту относятся материалы, содержащие информацию о детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д.

Ранее стало известно, что казачья кибердружина "Медиащит" займется зачисткой соцсетей от мата.