Роскомнадзор тестирует приложение для жалоб на запрещенный контент

Роскомнадзор начал бета-тестирование приложения для ускоренной подачи жалоб на запрещенный контент. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Цель приложения "РКН" – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент, сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", – сказано в сообщении.
Работу приложения дополняет специальный канал обратной связи, по которому с 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации, нарушающей законодательство.
В ведомстве напомнили, что к противоправному контенту относятся материалы, содержащие информацию о детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д.
Ранее стало известно, что казачья кибердружина "Медиащит" займется зачисткой соцсетей от мата.
Комментарии
Посмотрите на нашу думу и ответьте состоит она из грамотных людей или отморозков? Сочиняют тупые законы толку от которых ноль. Они о существовании даркнета знают? Там же можно без труда купить хоть детской порнографии хоть мешок наркотиков. Так против кого эти законы?
О! Еще обратная связь.
Не то что Цукер-брин, сказал это моё частное, и прекрыл своего президента.
А потом решил, что в наличии банда, прикрыл и ее
10.02.2021 10:08
- гость -
Так против кого эти законы?
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против тупых скакунцов и их последователей, которым засира...т мозги