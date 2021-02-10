Почти 200 млн рублей заработал Алтайский край на приватизации имущества в 2020 году

Алтайский край заработал 199 млн рублей на продаже имущества, которое находилось в собственности региона. Об этом во время онлайн-брифинга 9 февраля рассказал глава краевого Минфина Данил Ситников. По его словам, край заработал на приватизации столько, сколько и планировал.

Всего регион продал 41 объект недвижимости, включая три земельных участка, а также пакеты акций двух хозяйствующих обществ. Каких именно – не уточняется.

Также Ситников отметил, что в нынешнем году власти ожидают снижения доходов от приватизации. По планам, край должен заработать 112 млн рублей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что краевые власти намерены продать автовокзал в Бийске, который находится в региональной собственности. Однако позже было решено не передавать объект в частные руки.