Почти 200 млн рублей заработал Алтайский край на приватизации имущества в 2020 году

Алтайский край заработал 199 млн рублей на продаже имущества, которое находилось в собственности региона. Об этом во время онлайн-брифинга 9 февраля рассказал глава краевого Минфина Данил Ситников. По его словам, край заработал на приватизации столько, сколько и планировал.
Всего регион продал 41 объект недвижимости, включая три земельных участка, а также пакеты акций двух хозяйствующих обществ. Каких именно – не уточняется.
Также Ситников отметил, что в нынешнем году власти ожидают снижения доходов от приватизации. По планам, край должен заработать 112 млн рублей.
Напомним, ранее появилась информация о том, что краевые власти намерены продать автовокзал в Бийске, который находится в региональной собственности. Однако позже было решено не передавать объект в частные руки.
Комментарии
Всё продать и прожрать. А потом гордиться.
Как только кризис, так госимущество распродается по дешевке, а потом цены на все расти начинают.
Верной дорогой идём господа, распродавая леса и поля, наши земли, нашу Родину. У нас в Алтайском крае уже депутат - крупный землевладелец есть (175 квадратных километров !!!) Ещё немного и эта банда весь край в собственность оформит.
А Вы как хотели. Только частная собственность . Капитализм.
Сами голосовали за этих людей. Они заботятся только о своих зарплатах и интересах под благими лозунгами.
А еще то что-нибудь осталось?????
Это сколько VIP автомобилей купят!!???
Чубайские ваучеры - это мелкие шалости.....