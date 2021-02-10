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Детей-безбилетников не будут высаживать из общественного транспорта

, ИА "Амител"
Госдума во втором чтении одобрила соответствующий законопроект
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, не оплативших проезд. Эти изменения необходимы, чтобы уберечь несовершеннолетних от потенциально опасных ситуаций, говорится в пояснительной записке к документу.

"Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии", – цитирует ТАСС спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Отметим, что подобные инциденты происходили и в Барнауле. Так, осенью 2020 года кондуктор высадила 12-летнего мальчика. При расчете женщина сказала, что карта ребенка заблокирована, и высадила его на полпути. При этом деньги со счета все же списались.

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Комментарии

10.02.2021 15:03
- гость -

хм.. моему сыну 15 рост 198, борода лезет, возить с собой паспорт теперь нужно наверное

10.02.2021 15:05
- гость -

Ну это равнозначно , что проезд до 16 становится бесплатным

10.02.2021 15:11
- гость -

Не факт. Вон у нас взрослых без масок не высаживают, а останавливают транспорт и вызывают полицию.

10.02.2021 15:21
- гость -

Проблема "высосана из пальца"! А сделать "резерв" рублей сто в рюкзаке ребенка, родители не могут додуматься? Если ребенок забыл деньги на проезд, достал "резерв" и рассчитался. Мы своему ребенку так и делали.

10.02.2021 15:25
- гость -

Это не правильно. За все надо платить. И учить детей жить по средствам.

10.02.2021 15:25
гость

Нужно еще как-то фотофиксацию таких "неплательщиков" организовать, а то все дети без денег только и будут каждый день ездить. Так хоть будет видно каждый день он деньги "забывает" или разовая случайность

10.02.2021 15:28
гость

Скоро все автобусы будут забиты пенсионерами и детьми. После чего поднимут цену на проезд раза в два, но все равно часть перевозчиков обанкротится

10.02.2021 15:30
- гость -

Вот транспортники силовиков бесплатно возят, а детей не могут. Не страна, а дурдом!

10.02.2021 15:37
Гость

Я так понимаю,если безбилетного увезут в диспетчерскую и вызовут родителей-это будет незаконное ,насильственное удерживание со всеми вытекающими?

10.02.2021 15:37
Гость

Дети маргиналов будут ездить бесплатно. Потому что нормальные люди дают ребёнку на проезд.

10.02.2021 15:41
- гость -

10.02.2021 15:25
- гость -
Это не правильно. За все надо платить. И учить детей жить по средствам.
-------
Да мало ли какие накладки могут быть. Я перекинула денег на транспортную карту. Через несколько дней в автобусе оказалось, что баланс - ноль. И налички нет, картой везде расчитываюсь. Хорошо, с мужем ехали, он расчитался за меня своей тр.картой. Дома стали разбираться, оказывается, где-то по пути платеж за карту не прошел, т.е. деньги не зачислились. Молча. Возврат пришел на банковскую карту позднее.

10.02.2021 15:44
- гость -

Вот транспортники силовиков бесплатно возят, а детей не могут. Не страна, а дурдом!


где каких силовиков бесплатно возят?в московии што ле? и правда,дурдом

10.02.2021 15:44
- гость -

10.02.2021 15:37
Гость
Похищение с требованием выкупа.

10.02.2021 15:46
- гость -

Да мало ли какие накладки могут быть


вот именно. поэтому надо вернуть проездные для школьников на всех видах транспорта,а не изобретать одноколесный велосипед

10.02.2021 15:46
- гость -


10.02.2021 15:30
- гость -


Хомячок, пруф в студию и доказуху, что из бюджета эти поездки не оплачиваются.

10.02.2021 15:46
- гость -

В свете последних событий нужно отменять все, ранее принятые, законы о "правах детей", а не новые принимать. Истратил проездные деньги, пусть идёт пешком или "онажематри" звонит. Будет наука, в следующий раз рачительнее будет.

10.02.2021 15:52
- гость -

Берешь деньги на проезд у мамки и едешь бесплатно! 4 поездки и пачка сиг. Гениальный закон.

10.02.2021 15:53
- гость -

10.02.2021 15:41
- гость -
Значит перекидывать нужно заранее и проверять получение платежа. Или держите в кармане дежурную сотку на всякий случай. А из-за ваших накладок никто вас бесплатно возить не должен.

10.02.2021 15:46
- гость -Да мало ли какие накладки могут быть
Что-то не слышал, чтобы в магазине кому-то товар бесплатно отпускали, учитывая какие-нибудь "накладки".

10.02.2021 15:54
- гость -

Барнаул город небольшой, за пару часов можно из конца в конец пройти. Ходить пешком полезно.

10.02.2021 15:54
гiсть

тогда надо это правило распространить еще и на пенсионеров и учителей с врачами

10.02.2021 15:56
гiсть

Вот транспортники силовиков бесплатно возят, а детей не могут.
---
сведения устарели лет на 10
а вообще если сегодня будут возить бесплатно детей, они привыкнут к халяве)

10.02.2021 15:57
Павлик Морозов

Валидиторы во все виды транспорта и проездные всем школьникам,можно с нулевым балансом,но с фиксацией проезда а потом родителям счёт за все поездки гадёнышей.

10.02.2021 15:57
- гость -

Если такие "заботливые", можно и не высаживать. Сделать клетку в салоне и пусть катаются, пока мамка деньги на штраф не привезёт. Так ведь обвинят в "незаконном лишении свободы".

10.02.2021 15:59
- гость -

В Змеиногорске эта проблема давно решена. Нет ОТ -нет проблем. Учитесь

10.02.2021 15:59
Гость

Дети до 16 должны вообще бесплатно ездить в общественном транспорте

10.02.2021 16:02
Гость

10.02.2021 15:59
Гость
Накупите автобусов,выиграйте маршрут и возите. Хоть всех бесплатно.

10.02.2021 16:12
- гость -

10.02.2021 15:53
- гость -

-Да мало ли какие накладки могут быть
Что-то не слышал, чтобы в магазине кому-то товар бесплатно отпускали, учитывая какие-нибудь "накладки".
-----------
Магазин тебя при этом никуда не увозит. А здесь ты сначала сел, потом уже по ходу движения выяснятся, что на карту деньги не прошли. Спустя несколько остановок. И хорошо, если высадят на одной из них, а не между, где и тротуара нет.

10.02.2021 16:14
- гость -

10.02.2021 15:57
Павлик Морозов
Валидиторы во все виды транспорта и проездные всем школьникам,можно с нулевым балансом,но с фиксацией проезда а потом родителям счёт за все поездки гадёнышей.
-------------
Если у тебя только гадёнышей получается рожать, значит что-то с тобой не так.

10.02.2021 16:15
- гость -

10.02.2021 15:54
- гость -
Барнаул город небольшой, за пару часов можно из конца в конец пройти. Ходить пешком полезно.
------------------
Попробуй пройдить пешком вдоль Павловского зимой. Или ты не в курсе, что для пешеходов в Барнауле дорог нет?

10.02.2021 16:18
- гость -

10.02.2021 15:53
- гость -

Значит перекидывать нужно заранее и проверять получение платежа. Или держите в кармане дежурную сотку на всякий случай. А из-за ваших накладок никто вас бесплатно возить не должен.
----------------
Это не мои накладки, а накладки платежной системы. И вы не только от себя зависите, но и от работы всех тех сервисов, которыми вы пользуетесь. А сколько было раз - заплатил, проехал пару остановок, и автобус сломался. Всех высадили - хотите, ждите, когда за вами пустой автобус в чак пик приедет. Или идите пешком до ближайшей останвоки, снова штурмуйте автобус и снова платите. Что-то за такие накладки расплачиваются опять пассажиры, а не транспортники.

10.02.2021 16:21
гость

нет, ну реально, вложите ребенку сотку на проезд в дальний карман и всё, а то будут наглые кататься забесплатно, вот красота

10.02.2021 16:24
Павлик Морозов

10.02.2021 16:14
- гость -
Можно подумать для вас чужие дети-солнце!? Гадёныши они,чужие!

10.02.2021 16:50
- гость -

Не так все просто. Надо дать возможность доехать но данные ретенка опять позвонить ему и выяснить, в чем дело. Чтобы дети ,как тут и пишут, не на сигареты тратили сэкономленные средства. То есть родителей ставить в известность и с них потом деньги за проезд вычитать

10.02.2021 16:57
Гость

Госдума одобрила-пусть "одобрят" бесплатный проезд детям с компенсацией затрат перевозчикам.

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