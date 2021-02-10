Детей-безбилетников не будут высаживать из общественного транспорта

Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, не оплативших проезд. Эти изменения необходимы, чтобы уберечь несовершеннолетних от потенциально опасных ситуаций, говорится в пояснительной записке к документу.

"Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии", – цитирует ТАСС спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Отметим, что подобные инциденты происходили и в Барнауле. Так, осенью 2020 года кондуктор высадила 12-летнего мальчика. При расчете женщина сказала, что карта ребенка заблокирована, и высадила его на полпути. При этом деньги со счета все же списались.