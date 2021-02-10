Барнаульцы смогут пожаловаться на неубранный снег с помощью WhatsApp

Жители краевой столицы, заметившие сугробы или свисающие с крыши сосульки, смогут сделать фотографию и отправить ее с помощью популярного мессенджера WhatsApp. Об этом заявили представители проекта "Народный контроль" в Барнауле.

При этом необходимо указать точный адрес, где сделан снимок. Только тогда по каждому сообщению направят запрос в управляющие компании, в прокуратуру или госинспекцию с просьбой принять соответствующие меры.

"Ежегодно неубранный вовремя снег или наледь падают на крыши автомобилей, наносят вред имуществу и, нередко, травмы пешеходам. Бывают, конечно, разные ситуации, но многого можно избежать, если управляющие организации будут своевременно и качественно исполнять свои обязанности", – заявил координатор проекта "Народный контроль" Андрей Щукин.

Сообщения в WhatsApp принимаются по номеру: 8-913-488-89-54. Также можно звонить на горячую линию: 8-800-700-51-22.

Напомним, согласно информации городского управления по ГОЧС, из-за сходов снега в краевой столице этой зимой оказались повреждены 13 автомобилей и два газопровода. Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что очистка кровель должна находиться в приоритете.