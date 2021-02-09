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13 автомобилей получили повреждения в Барнауле из-за схода снега с крыш

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк заявил, что очистка кровель должна находиться в приоритете
Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с профильными комитетами по вопросу очистки крыш зданий ото льда и снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации городского управления по ГОЧС, из-за сходов снега в краевой столице повреждено 13 автомобилей и два газопровода.

Мэр подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность горожан.

"Еще раз хочу заострить внимание всех присутствующих: этот вопрос сегодня должен находиться в приоритете у всех коммунальных служб", – уточнил Франк.

Он поручил провести работу с предприятиями и управляющими компаниями, чтобы кровли своевременно очистили. Главам районов необходимо "жестко контролировать сформированные графики", заявил глава города.

Также следует проработать вопрос восстановления кровли на многоквартирном доме по адресу Тимуровская, 19.

По словам жителей дома, обломки повредили трубу отопления, которая затопила горячей водой третий, четвертый и пятый этажи.

По данным пресс-центра мэрии, площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метра. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.02.2021 09:43
- гость -

От его поручений снега и наледи меньше не становится. Пусть сам берёт в руки лопату и за работу. Может дворник из него получится лучше чем мэр.

9.02.2021 09:49
- гость -

9.02.2021 09:43
- гость -
А вот если сетевым дерьмомётам по лопате выдать, за день все крыши чистыми будут. А уж как посвежеет воздух в сетях....

9.02.2021 09:56
- гость -

Губернатор говорит о важности уборки снега.
Мэр говорит о важности уборки снега.
МЧС говорит о важности уборки снега.
Жильцы домов жалуются в управляющие компании , СМИ и просто в интернете.
Но решить эту проблему сможет только апрель.

9.02.2021 09:59
- гость -

Даже в 90-х и то лучше убирали.

9.02.2021 10:14
33

Отказ от шифера (хризолитовых покрытий) и бездумное использование металлопокрытий привел в том числе к резкому и частому сходу снега с крыш

9.02.2021 10:15
гость


9.02.2021 09:56
- гость -

у нас всё как в первый раз

9.02.2021 10:16
- гость -

Они все правильно говорят - снег убирать с крыш очень важно

9.02.2021 10:20
пётр

33, а как шифер влияет на сход снега с крыш?

9.02.2021 10:28
- гость -

9.02.2021 10:20
пётр
Не тупи Петя. С профлиста снег идет как по маслу, вон посмотри на Заринскую трагедию, в то время как на том же шифере, ондулине он сидит до тех пор пока не растает.

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