13 автомобилей получили повреждения в Барнауле из-за схода снега с крыш

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с профильными комитетами по вопросу очистки крыш зданий ото льда и снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации городского управления по ГОЧС, из-за сходов снега в краевой столице повреждено 13 автомобилей и два газопровода.

Мэр подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность горожан.

"Еще раз хочу заострить внимание всех присутствующих: этот вопрос сегодня должен находиться в приоритете у всех коммунальных служб", – уточнил Франк.

Он поручил провести работу с предприятиями и управляющими компаниями, чтобы кровли своевременно очистили. Главам районов необходимо "жестко контролировать сформированные графики", заявил глава города.

Также следует проработать вопрос восстановления кровли на многоквартирном доме по адресу Тимуровская, 19.

По словам жителей дома, обломки повредили трубу отопления, которая затопила горячей водой третий, четвертый и пятый этажи.

По данным пресс-центра мэрии, площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метра.