Научились скользить. Врачи ожидали большего наплыва пациентов во время гололеда в Барнауле

Жители краевой столицы держатся на льду лучше, чем предполагали барнаульские врачи. По крайней мере, доктора готовились к гораздо большему наплыву пациентов в минувшие дни из-за гололеда. Об этом в беседе с корреспондентом amic.ru рассказал заведующий отделением травматологии Городской клинической больницы № 11 Александр Вайнтруб. "С начала недели в травмпункт поступило порядка 50 пострадавших и только пять человек находятся в стационаре. Мы готовились к большему, но такого не произошло", – пояснил специалист 10 февраля. Он также сообщил, что осенью, после первых морозов, пациентов в травмпункте было гораздо больше.

По словам заведующего отделением, основные травмы, которые получают барнаульцы при падении из-за гололеда, – это переломы и ушибы предплечья и кистей. Пожилые люди чаще всего страдают от повреждения шейки бедра, позвоночника и копчика.

Чтобы уберечься от падений и травм, Вайнтруб советует выбирать удобную не скользящую обувь, а также по возможности избегать обледенелых тротуаров. Если же это невозможно, то нужно идти рядом с опорой, за которую можно удержаться при падении.

"Если вы все-таки поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться и не падать на вытянутые руки, чтобы не получить перелом", – говорит врач. После падения не нужно проявлять героизм и терпеть боль, нужно обратиться к врачу. И уж тем более срочно нужно идти в больницу, если на месте ушиба появился отек: это свидетельство серьезной травмы.

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в столице Алтайского края прошел дождь. За ним последовало похолодание, которое и привело к образованию гололеда на улицах города. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток по краю ожидается похолодание до -39 градусов.