В мэрии Барнаула объяснили, что мешает вовремя убирать снег

Оперативно убирать снег во всем городе, а не только на центральных улицах мешает недостаток снегоуборочной техники. Об этом заявил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров в ходе онлайн-конференции, отвечая на вопрос о многочисленных жалобах на уборку снега.
"Учитывая большую площадь убираемой территории, а также нехватку снегоуборочной техники, несмотря на принимаемые меры, выполнять работы по очистке улично-дорожной сети города единовременно на всех проблемных участках не представляется возможным", – констатировал Федоров.
По его словам, площадь Барнаула составляет 7,1 млн квадратных метров, на которых раскинулись 613 городских улиц, 492 поселковых и сельских дорог.
Чтобы вовремя чистить все дороги, требуется 752 единицы техники, в то время как "Автодорстрой" располагает только 260 снегоуборочными машинами, из которых 190 работают каждые сутки.
Напомним, жители краевой столицы, заметившие сугробы или свисающие с крыши сосульки, смогут сделать фотографию и отправить ее с помощью мессенджера WhatsApp. Сообщения принимаются по номеру: 8-913-488-89-54. Также можно звонить на горячую линию: 8-800-700-51-22.
Комментарии
Мы что мало налогов платим? Может нам всем скинуться и купить им новой техники?
в прошлом оду снега было в четыре раза больше! говорили то же самое. Дороги чистили тоже абы как !
Все привыкли к этому, а надо просто не с пл. Сахарова начинать чистить, а с магистралей и улиц
Вообще-то не снег, а лёд...
Не пробовали Андрюшу Фёдорова поменять?
Деньги тратятся на какую-то "дичь" вроде "победавнас" "мойбизнес" и так далее. Даже помощь микрофинансовым организациям оказали. А на технику и дворников денег нет. Может стоит поменять руководителей принимающих такие решения?
Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае
30 октября 2020 г., 21:53, ИА "Амител"
Подрядчики отчитались о высокой готовности к работе в зимний период. В регионе подготовили около тысячи единиц техники и почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов. Обстановку в крае будут контролировать диспетчерские службы.
Сколько уже можно врать людям?
Вначале зимы у них все хорошо было, а теперь всё плохо. Заврались
11.02.2021 09:08
- гость -
Интересно было бы посмотреть солько сетевая школота и хохло-чухонские тролли "платят налогов".
А если приобрести втрое больше техники и нанять рабочих, чем их занимать и как им платить в те 90 % дней, когда нет снегопадов? Найти золотую сеедину довольно сложно.
А если приобрести втрое больше техники и нанять рабочих, чем их занимать и как им платить в те 90 % дней, когда нет снегопадов?
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Летом у нас город весь в пыли и грязи. Кругом разбросан мусор который не убирают. Работы полно круглый год.
Замглавы по городскому хозяйству- плохой танцор.
Мешает ему, понимаешь, хозяйство. Городское.
У нас на потоке даже дворы чистят. В прошлом году дороги чистили, дворы не очень.
Вот нам это зачем объяснять?!
чем их занимать и как им платить в те 90 % дней, когда нет снегопадов?
озеленением, ремонтом, стройкой, индивидуальными заказами. кремлеботы проблем в городе не видят? Работать-то ваша свора, понятно, не умеет - кнопкотыки потомственные.
Работать-то ваша свора, понятно, не умеет - кнопкотыки потомственные.
Дяденька (тетенька), а Вы сейчас чем заняты?Не кнопки тыкаете?Тада как же Ваш опус щас на экране появился?Силой Вашей мысли?Чудеса аднака!))
А можно Почту России тоже заставить убирать снег и лед возле своих отделений. Сегодня на Ленина-Матросова еле заползла, а потом сползла. Один сплошной гололед на лестнице и всем хоть бы хны!