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В мэрии Барнаула объяснили, что мешает вовремя убирать снег

, ИА "Амител"
Замглавы администрации по городскому хозяйству ответил на вопрос об очистке улиц
Фото: парковка 7-й детской поликлиники / 'Вкурсе22'

Фото: парковка 7-й детской поликлиники / "Вкурсе22"

Оперативно убирать снег во всем городе, а не только на центральных улицах мешает недостаток снегоуборочной техники. Об этом заявил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров в ходе онлайн-конференции, отвечая на вопрос о многочисленных жалобах на уборку снега.

"Учитывая большую площадь убираемой территории, а также нехватку снегоуборочной техники, несмотря на принимаемые меры, выполнять работы по очистке улично-дорожной сети города единовременно на всех проблемных участках не представляется возможным", – констатировал Федоров.

По его словам, площадь Барнаула составляет 7,1 млн квадратных метров, на которых раскинулись 613 городских улиц, 492 поселковых и сельских дорог.

Чтобы вовремя чистить все дороги, требуется 752 единицы техники, в то время как "Автодорстрой" располагает только 260 снегоуборочными машинами, из которых 190 работают каждые сутки.

Напомним, жители краевой столицы, заметившие сугробы или свисающие с крыши сосульки, смогут сделать фотографию и отправить ее с помощью мессенджера WhatsApp. Сообщения принимаются по номеру: 8-913-488-89-54. Также можно звонить на горячую линию: 8-800-700-51-22.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.02.2021 09:08
- гость -

Мы что мало налогов платим? Может нам всем скинуться и купить им новой техники?

11.02.2021 09:11
- гость -

в прошлом оду снега было в четыре раза больше! говорили то же самое. Дороги чистили тоже абы как !
Все привыкли к этому, а надо просто не с пл. Сахарова начинать чистить, а с магистралей и улиц

11.02.2021 09:12
- гость -

Вообще-то не снег, а лёд...

11.02.2021 09:12
- гость -

Не пробовали Андрюшу Фёдорова поменять?

11.02.2021 09:14
- гость -

Деньги тратятся на какую-то "дичь" вроде "победавнас" "мойбизнес" и так далее. Даже помощь микрофинансовым организациям оказали. А на технику и дворников денег нет. Может стоит поменять руководителей принимающих такие решения?

11.02.2021 09:51
Гость

Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае
30 октября 2020 г., 21:53, ИА "Амител"

Подрядчики отчитались о высокой готовности к работе в зимний период. В регионе подготовили около тысячи единиц техники и почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов. Обстановку в крае будут контролировать диспетчерские службы.

Сколько уже можно врать людям?
Вначале зимы у них все хорошо было, а теперь всё плохо. Заврались

11.02.2021 09:56
- гость -

11.02.2021 09:08
- гость -
Интересно было бы посмотреть солько сетевая школота и хохло-чухонские тролли "платят налогов".
А если приобрести втрое больше техники и нанять рабочих, чем их занимать и как им платить в те 90 % дней, когда нет снегопадов? Найти золотую сеедину довольно сложно.

11.02.2021 10:11
- гость -

А если приобрести втрое больше техники и нанять рабочих, чем их занимать и как им платить в те 90 % дней, когда нет снегопадов?
-------------

Летом у нас город весь в пыли и грязи. Кругом разбросан мусор который не убирают. Работы полно круглый год.

11.02.2021 10:12
Митенька ржевский

Замглавы по городскому хозяйству- плохой танцор.
Мешает ему, понимаешь, хозяйство. Городское.

11.02.2021 10:13
- гость -

У нас на потоке даже дворы чистят. В прошлом году дороги чистили, дворы не очень.

11.02.2021 10:17
АБОРИГЕН

Вот нам это зачем объяснять?!

11.02.2021 10:18
- гость -

чем их занимать и как им платить в те 90 % дней, когда нет снегопадов?

озеленением, ремонтом, стройкой, индивидуальными заказами. кремлеботы проблем в городе не видят? Работать-то ваша свора, понятно, не умеет - кнопкотыки потомственные.

11.02.2021 10:40
- гость -

Работать-то ваша свора, понятно, не умеет - кнопкотыки потомственные.
Дяденька (тетенька), а Вы сейчас чем заняты?Не кнопки тыкаете?Тада как же Ваш опус щас на экране появился?Силой Вашей мысли?Чудеса аднака!))

11.02.2021 10:43
- гость -

А можно Почту России тоже заставить убирать снег и лед возле своих отделений. Сегодня на Ленина-Матросова еле заползла, а потом сползла. Один сплошной гололед на лестнице и всем хоть бы хны!

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