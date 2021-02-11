В мэрии Барнаула объяснили, что мешает вовремя убирать снег

Оперативно убирать снег во всем городе, а не только на центральных улицах мешает недостаток снегоуборочной техники. Об этом заявил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров в ходе онлайн-конференции, отвечая на вопрос о многочисленных жалобах на уборку снега.

"Учитывая большую площадь убираемой территории, а также нехватку снегоуборочной техники, несмотря на принимаемые меры, выполнять работы по очистке улично-дорожной сети города единовременно на всех проблемных участках не представляется возможным", – констатировал Федоров.

По его словам, площадь Барнаула составляет 7,1 млн квадратных метров, на которых раскинулись 613 городских улиц, 492 поселковых и сельских дорог.

Чтобы вовремя чистить все дороги, требуется 752 единицы техники, в то время как "Автодорстрой" располагает только 260 снегоуборочными машинами, из которых 190 работают каждые сутки.

Напомним, жители краевой столицы, заметившие сугробы или свисающие с крыши сосульки, смогут сделать фотографию и отправить ее с помощью мессенджера WhatsApp. Сообщения принимаются по номеру: 8-913-488-89-54. Также можно звонить на горячую линию: 8-800-700-51-22.