В Барнауле открыли пешеходный мост через Барнаулку

Фото: мэрия Барнаула

Мост через Барнаулку для пешеходов построили на улице Челюскинцев, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Длина временного металлического пешеходного моста – 36 метров, ширина – 1,2 метра. Как уточнили в городской администрации, 11 февраля подрядная организация приступила к демонтажу перил ограждения на второй стороне автомобильного моста и покрытия проезжей части.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Барнауле началась реконструкция моста по улице Челюскинцев. Завершить работы планируют в ноябре. На время ремонта движение автомобилей закрыто по всей ширине проезжей части.

Движение автобусного маршрута № 65 организовано по следующей схеме:

– в прямом направлении (ул. Солнечная Поляна – мкрн Восточный): ул. Загородная – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;

– в обратном направлении (мкрн Восточный – ул. Солнечная Поляна): пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пер. Радищева – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев – ул. Загородная, далее по маршруту.