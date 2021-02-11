Детей пугает свора собак на территории школы в Барнауле

Жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает детей. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"На территории школы № 126, корпус 1, ежедневно видим стаю бродячих собак, 7-10 штук. Они крупные и агрессивные! Собаки кидаются на детей прямо на территории школы, а также за ее пределами, – рассказала горожанка. – Я лично была свидетелем такой ситуации, видела в окно. Это очень страшно".

По ее словам, с 4 февраля произошло уже несколько случаев нападения на детей. Женщина опасается, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.

Горожанка уточнила, что один раз на территорию уже приезжали представители приюта "Ласка", которые отлавливают бездомных животных в краевой столице, однако псы успели заблаговременно покинуть зону отлова.

Напомним, в феврале другая горожанка рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. По ее словам, из-за этого в районе ЖК "Адмирал" "страшно пройти даже днем".