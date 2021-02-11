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Детей пугает свора собак на территории школы в Барнауле

, ИА "Амител"
Местная жительница утверждает, что четвероногие уже нападали на школьников

Жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает детей. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"На территории школы № 126, корпус 1, ежедневно видим стаю бродячих собак, 7-10 штук. Они крупные и агрессивные! Собаки кидаются на детей прямо на территории школы, а также за ее пределами, – рассказала горожанка. – Я лично была свидетелем такой ситуации, видела в окно. Это очень страшно".

По ее словам, с 4 февраля произошло уже несколько случаев нападения на детей. Женщина опасается, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.

Горожанка уточнила, что один раз на территорию уже приезжали представители приюта "Ласка", которые отлавливают бездомных животных в краевой столице, однако псы успели заблаговременно покинуть зону отлова.

Напомним, в феврале другая горожанка рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. По ее словам, из-за этого в районе ЖК "Адмирал" "страшно пройти даже днем".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.02.2021 11:37
- гость -

На радугу их

11.02.2021 11:52
- гость -

В школах сами сторожа прикармливают, чтоб алкаши не сорили и не пили на поляне.

11.02.2021 11:53
- гость -

У меня 5 лет назад на этом стадионе ребенка собака покусала. Пришлось ставить прививки от бешенства. Я обращалась во все инстанции: в полиции этим не занимаются, в ЖЭУ тоже, в Ласке работают зоошизики, которые кроме лекций по телефону о любви к животным ничего не делают. Но собак после до этого года не было видно. Никто нам кроме нас самих не поможет. Опять появились. Это из частного сектора и с гаражей соседних. Тут выход один.

11.02.2021 11:58
- гость -

Зоошизиков надо ловить, стерилизовать, отпускать. Лет через 20 бродячих псов станет меньше

11.02.2021 12:08
- гость -

самое главное, что сейчас и прививку от бешенства фиг поставят

11.02.2021 12:16
- гость -

11.02.2021 11:37
- гость -
На радугу их

Осторожнее надо с такими желаниями.

11.02.2021 12:16
гiсть

однако псы успели заблаговременно покинуть зону отлова
---
у них есть сообщники в Ласке)

11.02.2021 12:23
- гость -

Жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает детей.

А они точно детей пугают? Или только любительниц у окон сидеть без дела? Я так понимаю, дети ходили, ходят и будут ходить там. Наверное, еще и подкармливают их булками с котлетами школьными)

11.02.2021 12:29
- гость -

А вот меня пугают такие жительницы, которых пугают собаки и голуби, и мужики похожие на воров и насильников. Им бы к докторам обратится.

11.02.2021 12:41
гiсть

о, зоошиза таки отметилась. не сомневайтесь, стая собак будет и кидаться и кусаться, и гадить на территории школы

11.02.2021 12:41
Гость

Люди,разве сложно сходить в аптеку и купить успокоительное? Чтобы собачки не тревожили ваш сон.

11.02.2021 12:49
Гость

"Добрым" гостям 12:23 и 12:29 - заберите этих собак к себе домой

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