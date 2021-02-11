Детей пугает свора собак на территории школы в Барнауле

Жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает детей. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
"На территории школы № 126, корпус 1, ежедневно видим стаю бродячих собак, 7-10 штук. Они крупные и агрессивные! Собаки кидаются на детей прямо на территории школы, а также за ее пределами, – рассказала горожанка. – Я лично была свидетелем такой ситуации, видела в окно. Это очень страшно".
По ее словам, с 4 февраля произошло уже несколько случаев нападения на детей. Женщина опасается, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.
Горожанка уточнила, что один раз на территорию уже приезжали представители приюта "Ласка", которые отлавливают бездомных животных в краевой столице, однако псы успели заблаговременно покинуть зону отлова.
Напомним, в феврале другая горожанка рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. По ее словам, из-за этого в районе ЖК "Адмирал" "страшно пройти даже днем".
Комментарии
На радугу их
В школах сами сторожа прикармливают, чтоб алкаши не сорили и не пили на поляне.
У меня 5 лет назад на этом стадионе ребенка собака покусала. Пришлось ставить прививки от бешенства. Я обращалась во все инстанции: в полиции этим не занимаются, в ЖЭУ тоже, в Ласке работают зоошизики, которые кроме лекций по телефону о любви к животным ничего не делают. Но собак после до этого года не было видно. Никто нам кроме нас самих не поможет. Опять появились. Это из частного сектора и с гаражей соседних. Тут выход один.
Зоошизиков надо ловить, стерилизовать, отпускать. Лет через 20 бродячих псов станет меньше
самое главное, что сейчас и прививку от бешенства фиг поставят
11.02.2021 11:37
- гость -
На радугу их
Осторожнее надо с такими желаниями.
однако псы успели заблаговременно покинуть зону отлова
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у них есть сообщники в Ласке)
Жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает детей.
А они точно детей пугают? Или только любительниц у окон сидеть без дела? Я так понимаю, дети ходили, ходят и будут ходить там. Наверное, еще и подкармливают их булками с котлетами школьными)
А вот меня пугают такие жительницы, которых пугают собаки и голуби, и мужики похожие на воров и насильников. Им бы к докторам обратится.
о, зоошиза таки отметилась. не сомневайтесь, стая собак будет и кидаться и кусаться, и гадить на территории школы
Люди,разве сложно сходить в аптеку и купить успокоительное? Чтобы собачки не тревожили ваш сон.
"Добрым" гостям 12:23 и 12:29 - заберите этих собак к себе домой