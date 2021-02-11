18 этажей затопило в жилом доме в Барнауле

В многоэтажном доме на улице Челюскинцев, 80, прорвало трубу с горячей водой. Повреждение произошло на 18-м этаже, вода дошла до первого этажа.

Согласно сообщению одного из жителей дома в паблике "Инцидент Барнаул", горячая вода текла по шахте лифта первого корпуса. Для ремонта на место происшествия от аварийной службы приехали двое якобы пьяных мужчин, которые не могли устранить течь больше часа.

В итоге вода частично затопила технические ниши на первом этаже, а последствия прорыва трубы пришлось устранять самим жильцам.

Напомним, что 8 февраля в Барнауле пожарные не смогли проехать к месту пожара на улице Георгия Исакова, 264, из-за припаркованных машин. В результате огонь жильцам пришлось тушить самостоятельно.