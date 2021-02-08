В Барнауле пожарные не смогли проехать к многоэтажке из-за припаркованных машин

В Барнауле пожарные не смогли подъехать к месту пожара на улице Георгия Исакова, 264. Причиной стали припаркованные в проезде машины.

Спасатели всячески пытались привлечь внимание владельцев автомобилей, но их усилия оказались тщетными. На сигналы никто не отреагировал.

Пожар жильцам удалось потушить самостоятельно, обошлось без пострадавших.

Напомним, в 2019 году в Бийске пожарные также не смогли проехать к месту происшествия. Тогда проезд был закрыт не машинами, а бетонным блоком. Ценой свободного от "чужаков" двора в том случае стала человеческая жизнь.

Также в Бийске в конце минувшей недели спецслужбы столкнулись с проблемой в виде неочищенных от снега улиц. Вечером 5 февраля одна из машин пожарных застряла в сугробе.