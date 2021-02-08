В Барнауле пожарные не смогли проехать к многоэтажке из-за припаркованных машин

В Барнауле пожарные не смогли подъехать к месту пожара на улице Георгия Исакова, 264. Причиной стали припаркованные в проезде машины.
Спасатели всячески пытались привлечь внимание владельцев автомобилей, но их усилия оказались тщетными. На сигналы никто не отреагировал.
Пожар жильцам удалось потушить самостоятельно, обошлось без пострадавших.
Напомним, в 2019 году в Бийске пожарные также не смогли проехать к месту происшествия. Тогда проезд был закрыт не машинами, а бетонным блоком. Ценой свободного от "чужаков" двора в том случае стала человеческая жизнь.
Также в Бийске в конце минувшей недели спецслужбы столкнулись с проблемой в виде неочищенных от снега улиц. Вечером 5 февраля одна из машин пожарных застряла в сугробе.
Комментарии
А всего лишь нужно таранить парковщиков, делов то.
Чтоб потом всю жизнь за машины рассчитываться?
На законодательном уровне утвердитьтаран, сами виноваты.
Нужно всего лишь начать выписывать реальные штрафы гениям парковки (особенно тем, которые двери в подъезде подпирают своими авто) и мониторить ситуацию на регулярной основе. Все законодательные нормы есть, просто никто этим не занимается
просто никто этим не занимается
Плохо, а если их семья, не дай бог так пострадает....
Таранить да и все. Машин купил - ездить не покупают, ну или с рождения обделены. После пожара на Власихинской собирались разрешить таранить и оттаскивать такие машины?
И снова заметили что дворы заставлены только когда что то случилось, а все это до какого то чп, ладно уж пешеходы обходят уже смирились
На заметку - в Германии запрещено строить дома без парковочного места под автомобиль под каждую квартиру. Государство радеет за благо автомобилистов и обязало всех застройщиков возводить новые дома с гаражами и парковками. Если же в проекте парковка не предусмотрена, то застройщик обязан заплатить администрации города весомую сумму, начиная от 10 тысяч евро за одно непостроенное машино-место. А новой фишкой немецких новостроек стали автолифты, на которых машины доставляются в подземный гараж
Просто нужно запретить пожары и прочие возгорания. Я гений. В Госдуму меня.
в Германии запрещено строить дома без парковочного места под автомобиль под каждую квартиру
Так у нас тоже по нормам под каждую квартиру должно быть полтора парковочных места, почему прокуратура не занимается нарушением этих норм?
Чем бороться со следствием и негативом в адрес недопарковщиков, лучше подумать о причинах возникновения. Строят новые дома, а парковки не делают там (или делают, но крайне мало). Гаражные кооперативы не строят. Подземных парковок тоже не хватает. Надо обратить внимание на комитет по градостроительству, где получают одобрение такие проекты жилищных комплексов.
Пока будут думать о причинах возникновения пройдет не один десяток лет, за это время в каждой семье будет не по 1 по 3 машины.
Хорошо люди не пострадали. В следующий раз может не пронести. Спрос с кого будет?
А это недавно возведённая свечка, которая уже кренится?
14:58
Итальянец
А это недавно возведённая свечка, которая уже кренится?
Ага, как ваша башня в Пизе.
За парковочное место надо платить. Не все готовы. Есть же где бесплатно можно своё корыто бросить. Надо налог на тех, у кого авто есть, а парковочного места или гаража нет. Дворы очень быстро очистятся, а парковки появятся и заполнятся.
А никто не будет ответственности нести. Вам за примером до зимней вишни сходить.