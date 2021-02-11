Мошенник по имени Ричард похитил сердце и более 1 млн рублей у жительницы Барнаула

В полицию Индустриального района Барнаула обратилась 53-летняя жительница краевой столицы и рассказала, что стала жертвой мошенника. Женщина призналась, что ей вскружил голову незнакомец, представившийся Ричардом.

Горожанка познакомилась с мужчиной в одной из социальных сетей. Он сказал, что работает врачом и живет за границей.

"У женщины возникли на мужчину определенные планы. В ходе переписки потерпевшая сообщила, что у нее в живописном месте находится земельный участок, который она хотела бы продать. В ответ на это кавалер начал ее отговаривать, заявив, что у него имеется 300 000 долларов, и они могли бы вместе построить на этой территории туристическую базу", – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина согласилась. Тогда "жених" заявил, что для подготовки к строительству необходимо перечислить на его счет определенную сумму на различные нужды, в том числе на таможенные сборы. Горожанка несколькими переводами отправила "Ричарду" более 1 млн рублей. После этого мужчина пропал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Напомним, ранее 34-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников при попытке познакомиться с девушкой в популярном приложении Tinder. Мужчина лишился почти 8 тыс. рублей.