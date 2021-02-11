Алтайских депутатов бесплатно протестируют на коронавирус

Депутатам АКЗС перед очередной сессией предложили бесплатно пройти тестирование методом ПЦР на ковид, сообщает "Политсибру".

По информации издания, соответствующее предложение направили представителям всех четырех парламентских партий.

Это связывают в том числе и с тем, что очередную сессию планируют провести в очном формате. Окончательное решение по этому поводу должны принять 15 февраля после консультаций со специалистами Роспотребнадзора.

"Февральская сессия АКЗС, возможно, пройдет в очном формате, – уточнили в пресс-службе регионального парламента. – Такой вариант организации заседания представительного органа обсуждается в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах и опытом представительных органов субъектов, а также Госдумы по проведению очных заседаний".

Сессия запланирована на 26 февраля.

Напомним, в частной клинике проверка на коронавирус и антитела к нему обойдется дороже тысячи рублей. Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус, читайте в материале amic.ru.