Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус. Инфографика

Не секрет, что даже ПЦР-тесты на коронавирус не дают стопроцентной гарантии. Врачи говорят, что они могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными. И не всегда в ложных результатах виноват тест. Многое зависит от того, как готовился (и готовился ли) пациент к исследованию. Amic.ru публикует инструкцию, которая поможет вам получить точный результат.

1 Не употребляйте алкоголь за двое суток до теста С этим правилом все просто: спиртосодержащие напитки обладают дезинфицирующим действием. Алкоголь же содержит этиловый спирт (этанол), который также входит в состав многих антисептических средств, пусть и в меньших количествах. Но все же после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке может значительно снизиться.

2 Не ешьте и не пейте за 3-4 часа до анализа Тест на коронавирус SARS-Cov-2 берут из носоглотки: там он живет в эпителиальных клетках. Чтобы получить точный результат при ПЦР-исследовании, на мазке должно быть достаточное количество инфицированных клеток. Когда вы проглатываете пищу, то вместе с ней со слизистой оболочки слущиваете клетки эпителия. Это значит, что на мазок попадет недостаточное количество инфицированных клеток, и результат теста может оказаться ложноотрицательным. Такая же история с питьем: жидкость смывает инфицированные клетки.

3 Не принимайте лекарства за три-четыре часа до анализа Тут все так же, как в случае с приемом пищи: после применения лекарств (в том числе капель и спреев), количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов.

4 Не чистите зубы и не жуйте жвачку за час до анализа Зубная паста может содержать антисептические компоненты. И если ее остатки попадут в пробирку с мазком, это помешает проведению анализа. Ну и кроме того, после чистки зубов вы ведь будете полоскать рот, а значит, смоете большую часть вирусов. То есть вероятность неправильного результата увеличивается.

5 Не наносите декоративную косметику, когда идете на ПЦР-тест. Думаете, это абсурдная рекомендация? А вот и нет. Если ваша косметика, совершенно случайно, попадет на пробу, она может замедлить ПЦР-реакцию. Поэтому наносите декоративную косметику уже после того, как сдали анализ.

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