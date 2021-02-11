11 аварийных домов расселят и снесут до конца года в Барнауле

В 2021 году в Барнауле запланирован снос и расселение 11 аварийных домов, заявил в ходе онлайн-конференции замглавы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров.

"В 2021 году запланировано выполнить снос 11 аварийных объектов после их расселения, в том числе по ул. Водников, 50, по ул. 1-й Западной, 49а, работы по сносу завершаются", – уточнил Федоров.

По его словам, в 2020 году полностью расселили аварийные дома по адресам: ул. Анатолия, 96, ул. Карагандинская, 15, ул. Никитина, 103, ул. Силикатная, 7. Кроме того, снесен аварийный дом № 129 на проспекте Ленина.

Напомним, в начале февраля стало известно, что глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии земли и помещений площадью 1437 квадратных метров на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Матросова.

29 жильцов двухэтажного дома № 135 расселят, а здание 1950 года постройки снесут. Его признали аварийным еще в 2018 году. Снос объекта запланирован на конец ноября 2021 года.

Готовят к демонтажу и соседние строения. Сначала сровняли с землей аварийный дом № 129, теперь на очереди расположенные рядом: № 127, 129/1, 129/2 и 129/3.