Глава Барнаула распорядился снести дом на проспекте Ленина

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии земли и помещений площадью 1437 квадратных метров на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Матросова.
Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", 29 жильцов двухэтажного дома № 135 расселят, а здание 1950 года постройки снесут. Его признали аварийным еще в 2018 году. Снос объекта запланирован на конец ноября 2021 года.
Готовят к демонтажу и соседние строения. Сначала сровняли с землей аварийный дом № 129, теперь на очереди соседние: № 127, 129/1, 129/2 и 129/3.
"Все они тоже состоят из двух этажей и были построены в 1946-1950 годах. Первый и третий предстоит расселить и снести до 2023 года, второй – до 2026-го. Сегодня в них числится по 30-40 человек", – уточняет портал.
Также в этом году попадают под снос двухэтажные дома № 5 и № 7, расположенные на улице Суворова. Демонтажные работы запланированы на октябрь. В ноябре та же судьба должна постигнуть здание № 1 на улице Силикатной.
Напомним, администрация Барнаула составила перечень частных построек, подлежащих сносу. В список попали 50 объектов, в том числе шесть жилых домов. Основной причиной проведения демонтажа стало отсутствие необходимых разрешительных документов на возведение.
Комментарии
Место под высотки готовят.
А что лучше хибары эти оставить?
Мой дом в 2014 году признан аварийным построен 1945 году. Но располагается на проспекте Калинина 49 земля здесь дешевле это не Ленинский и по этому уважаемому Франку выгоднее продать застройщикам землю на Ленинском и получить неплохие бонусы от застройщиков. Везде корупционеры. Даже в администрации железнодорожного района.
Рядом у жд-моста построили 10-этажную свечку, состоящую только из студий.
Гетто.
Всем понятно что семейных там почти не будет. Более половины под аренду. Проходной двор.
Запретить бы строительство таких домов. Сотни квартир, парковочных мест от силы 20
как будто в других местах по другому строят и только тут свечки ставят, весь центр так застраивают, возле моего дома сейчас на Крупской строят 16-тиэтажный дом, видя сколько они земли под строительство выделили там тоже парковок 20 будет, кран пол дня не могли на стройку запихать, потому что все в притык.
Интересно, как через 30-50 лет будут расселять эти 300-500-квартирные гетто?
Сомневаюсь, что в них большой запас прочности
....в том числе шесть жилых домов..... а людей куда из этих жилых домов