Глава Барнаула распорядился снести дом на проспекте Ленина

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии земли и помещений площадью 1437 квадратных метров на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Матросова.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", 29 жильцов двухэтажного дома № 135 расселят, а здание 1950 года постройки снесут. Его признали аварийным еще в 2018 году. Снос объекта запланирован на конец ноября 2021 года.

Готовят к демонтажу и соседние строения. Сначала сровняли с землей аварийный дом № 129, теперь на очереди соседние: № 127, 129/1, 129/2 и 129/3.

"Все они тоже состоят из двух этажей и были построены в 1946-1950 годах. Первый и третий предстоит расселить и снести до 2023 года, второй – до 2026-го. Сегодня в них числится по 30-40 человек", – уточняет портал.

Также в этом году попадают под снос двухэтажные дома № 5 и № 7, расположенные на улице Суворова. Демонтажные работы запланированы на октябрь. В ноябре та же судьба должна постигнуть здание № 1 на улице Силикатной.

Напомним, администрация Барнаула составила перечень частных построек, подлежащих сносу. В список попали 50 объектов, в том числе шесть жилых домов. Основной причиной проведения демонтажа стало отсутствие необходимых разрешительных документов на возведение.