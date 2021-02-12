Расширенный участок Чуйского тракта в Алтайском крае откроют досрочно

Четырехполосный участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов обещают открыть для движения раньше, чем планировалось, сообщает "Алтайская правда".

Это связывают с тем, что работы ведут с опережением графика. К сентябрю уже планируется завершить расширение. Все работы, согласно условиям контракта, необходимо завершить в 2022 году.

Напомним, масштабные работы ведутся с 2019 года. Четырехполосными сделают 10 километров Чуйского тракта – с 173 по 183 км. Его ширина на данном участке трассы Барнаул – Новосибирск составит 27,5 метра, которые разделит отбойник.

Протяженность путепровода двухуровневой транспортной развязки составит 83 метра. Она будет вести к станции Озерки и поселку Литвиновка, а также к дороге на село Первомайское.

Кроме того, установят новое электроосвещение, шумозащитные экраны, остановочные павильоны, построят девять переходно-скоростных полос.

Стоимость работ на участке, где ежегодно происходит несколько крупных ДТП, составит около 2,2 миллиарда.

Параллельно будут расширять участок трассы дальше – до границы с Новосибирской областью. На это также выделят несколько миллиардов рублей. Согласно графику, полностью трасса от Барнаула до границы с Новосибирской областью станет четырехполосной к 2024 году.