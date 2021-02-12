Новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине. Также Штаты отказываются признавать Крым российским, пишет ТАСС.
"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс", – заявил представитель американской миссии при ООН Родни Хантер.
Он также обвинил Москву в том, что на Украине находятся российские войска, и отметил, что Соединенные штаты Америки не перестанут поддерживать украинскую сторону.
Ранее amic.ru писал о том, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Комментарии
Рыдаюподсталом от таких решений..
Не, ну законопроект о санкциях не в отношении России, а людей причастных к отравлению Навального. В список и Соловьев попал, отберут у хлопца домишко в Италии...
Не будь Крыма или Навального другое придумают. Побольше выкладывайте в ценные бумаги США.
"Никогда не говори никогда" (с)
Вполне себе ожидаемо.Ничего нового под луной.Биден-президан мериканский обыкновенный-1 штука.К клетке не подходить!Не кормить!Ни о чем.
12.02.2021 11:35
- гость -
А причастность этих людей к отравлению судом доказана?
У нас же действует презумция невиновности.
И вообще было ли отравление? Или это всё был бездарно разыгранный спектакль, целью которого является политические и экономические санкции по отношению к России?
Или просто вы из тех людей, которые считают что Святой Оппозиционфюрер никогда не врёт?
12.02.2021 11:35
- гость -
Не, ну законопроект о санкциях не в отношении России, а людей причастных к отравлению Навального. В список и Соловьев попал, отберут у хлопца домишко в Италии...
Поделитесь с народ документами об отравлении лёшика. Весь этот шум в интернете не принимается, пословица "Джентельменам верят на слово" тоже
В США навсегда отказались признавать Крым российским
А что это меняет?
Бидон это говорящая кукла. А политика пошла та, что при Обаме была, а это 4 развязанных войны и за это клоуну премия мира.
У нас народ нынче совсем безпринципный, он согласен врага кормить, лишь бы доход от этого иметь(инвестиции в сша). При чем молодежь так делает, но осуждает руководство, которое тоже так поступает, но в масштабах страны.
Китайский Тайвань США тоже не признают. Что это меняет?
12.02.2021 11:35
- гость -
надоел твой навальный, как банный лист
12.02.2021 11:48
- гость -
В список и Соловьев попал, отберут у хлопца домишко в Италии...
Что то я не увидел, что бы Соловьёв переживал.
Кстати последняя методичка по вашей секте, трижды отравленного фюрера приравнять к Иисусу, так же воскресшего.
12.02.2021 11:52
- гость -
Ну Вы уж совсем cисяна опустили.Ниже пояса.Да на такое место!!!Пожалейте каторжанина.)))
12.02.2021 11:55
- гость -
Не богохульствуйте!!!Грех это!)))))
США не одиноки в своем мнении по Крыму. Миллионы россиян его полностью разделяют.