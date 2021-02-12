В США навсегда отказались признавать Крым российским

Новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине. Также Штаты отказываются признавать Крым российским, пишет ТАСС.

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс", – заявил представитель американской миссии при ООН Родни Хантер.

Он также обвинил Москву в том, что на Украине находятся российские войска, и отметил, что Соединенные штаты Америки не перестанут поддерживать украинскую сторону.

Ранее amic.ru писал о том, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.